Rekap Hasil Hari Pertama French Open 2022: 4 Wakil Lolos, 4 Kandas

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia berhasil meloloskan empat wakil pada hari pertama turnamen bulu tangkis French Open 2022 di Paris, Selasa, 25 Oktober 2022. Empat wakil lainnya langsung kandas.

Salah satu wakil yang lolos adalah Jonatan Christie. Ia meraih kemenangan keduanya dalam satu bulan atas pebulu tangkis Hans Kristian Solberg Vittinghus. Jojo menang 21-19, 21-14.

Tiga wakil lain yang juga lolos adalah Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela, dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Sedangkan di antara wakil yang kandas ada Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Dua lainnya yang juga kalah adalah Chico Aura Dwi Wardoyo dan Gregoria Mariska Tunjung.

Hasil wakil Indonesia di hari pertama (babak 32 besar) French Open 2022:

Wakil yang menang

1. Jonatan Christie vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Denmark): 21-19, 21-14.

2. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Stine Kuespert/Emma Moszczynski (Jerman): 18-21, 21-9, 21-13.

3. Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran (Thailand): 21-19, 21-19.

4. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Ruben Jille/Ties Van Der Lecq (Belanda): 21-13, 21-18.

Wakil yang kalah:

1. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Kanta Tsuneyama (Jepang): 21-19, 19-21, 18-21

2.Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Lee Jhe Huei/Yang Po Hsuan (Taiwan)

3. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia): 20-22, 21-19, 7-21.

4. Gregoria Mariska Tunjung vs Beiwen Zhang (Amerika Serikat): 21-13, 18-21, 18-21.

Pada Rabu ini, akan ada tujuh wakil Indonesia lain yang berjuang di babak pertama (32 besar), termasuk Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamujo dan Anthony Sinisuka Ginting.

