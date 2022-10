IBL Gelar Turnamen Pramusim Basket di Solo pada 4-13 November

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Basketball League (IBL) akan menggelar turnamen pramusim, IBL Indonesia Cup 2022 yang digelar di GOR Sritex Arena, Solo 4-13 November mendatang.

IBL Indonesia Cup 2022 akan diikuti oleh 15 tim. Mereka yang bertanding di IBL Indonesia Cup 2022 tidak diperbolekan menurunkan pemain asing. Artinya hanya pemain lokal saja yang boleh untuk dimainkan.

"Indonesia Cup 2022 bisa dibilang sebagai turnamen pramusim. Harapannya Indonesia Cup 2022 akan lancar, sebelum dimulainya musim baru IBL pada 14 Januari 2023 nanti. Ini juga menjadi pembuktian pemain lokal," kata Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah, saat konferensi pers di Jakarta, Rabu, 26 Oktober 2022.

"Turnamen ini memperebutkan hadiah sejumlah uang. Juara pertama mendapatkan Rp150 juta, runner up Rp 75 juta dan peringkat ketiga Rp 50 juta," ujar dia menambahkan.

Menurut Junas, nantinya dalam IBL Indonesia Cup 2022 tidak hanya menggelar kompetisi basket saja. Namun juga melibatkan beberapa sekolah di Solo untuk mengikuti turnamen kompetisi dance, skill challenge dan cheersleaders.

Dari 15 tim yang bertanding di IBL Indonesia Cup 2022 dibagi menjadi empat grup. Nantinya dua tim terbaik dari setiap grup berhak lolos ke perempat final.

Berikutnya juara Grup A akan berhadapan dengan runner up Grup B, lantas runner up Grup A bertemu juara Grup B. Sedangkan, juara Grup C bertemu runner up Grup D, kemudian runner up Grup C berhadapan dengan juara Grup D.

Untuk menyaksikan pertandingan IBL Indonesia Cup 2022, penonton dapat membeli tiket secara online. Pihak penyelenggara tidak menjual tiket secara offline.

Berikut hasil drawing IBL Indonesia Cup 2022:

Grup A

- NSH Mountain Gold Timika

- Dewa United Surabaya

- Elang Pasific Caesar Surabaya

- Satya Wacana Salatiga

Grup B

- Evos Thunder Bogor

- Satria Muda Pertamina

- Amartha Hangtuah

Grup C

- Pelita Jaya Bakrie Jakarta

- Bima Perkasa Jogja

- Bali United Basket Ball Club

- RANS PIK Basketball

Grup D

- Bumi Borneo Pontianak

- West Bandits Combiphar Solo

- Prawira Bandung

- Tangerang Hawks

