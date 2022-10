Pecatur Muda Aditya Bagus Arfan Raih IM Pertama dan Top 10 di Bangkok Open

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira dari pecatur muda Aditya Bagus Arfan, 16 tahun. Setelah melewati pertarungan sengit dengan “seniornya” GM Novendra Priasmoro, akhirnya Adit mencapai target meraih Norma International Master atau IM pertamanya di Bangkok Open, Chiang Mai, Thailand, Ahad 30 Oktober 2022.

Selain berhasil meraih Norma IM tersebut, Adit yang belum lama mengikuti Asian Youth Chess Championships di Bali 14 – 21 Oktober 2022 lalu, berhasil menembut Top Ten di Bangkok Open ini.

"Ini kemenangan pertama saya atas Grandmaster dalam pertandingan resmi FIDE rated," kata Adit yang tampak lepas dari beban.

Hasil tersebut membuat Adit mengumpulkan 6,5 poin dan masuk top ten atau persinya di peringkat sembilan. Posisi itu setingkat lebih baik dari GM Nigel Short dari Inggris dan GM Moulthun Ly dari Australia. Juara Bangkok Open 2022 adalah GM Surya Shekhar Ganguly dari India dg 7,5 poin.

Adit pun mendapat tropi patung gajah sebagai "the best junior". “Jadi, Adit meraih tiga sertifikat di bangkon Open ini, yaitu Best Junior, Best Nine, dan Norma IM,,” kata Kristianes Liem, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PB Percasi, yang turut mendampingi anak asuhnya saat berlaga di Bangkok.

Sebelumnya, FM Aditya Bagus Arfan (2341), berhasil menaklukkan FM Ian Thompson (2106) dari Inggris pada babak 8 Bangkok Open yang berlangsung Sabtu, 29 Oktober 2022 di Hotel Shangri-La, Chiang Mai, Thailand.

Adit menang pada langkah 48 pembukaan Inggris. Sampai babak 8, rating Adit sudah bertambah 15,6 poin. Adit butuh kemenangan pada babak terakhir utk mendapatkan Norma IM pertamanya. Tapi tragisnya pada babak 9 esok harinya, ia harus berhadapan dg "kakaknya" sendiri, GM Novendra Priasmoro.

Novendra kalah dari GM Aryan Tari (2656) dari Norwegia. Novendra banyak melakukan langkah lemah sehingga kalah satu kuda pd langkah 22. Kalah satu perwira ringan melawan Juara Dunia Junior 2017 tentu saja sia-sia ia membangun serangan.

Novendra menyerah langkah 43. Sehingga poin yang dikumpulkan Novendra sama dengan yang direbut Adit, yaitu 5,5 poin. Cuma Novendra lebih baik dalam tie-break sehingga dalam klasemen sementara Novendra berada pada ranking ke- 11 dan Adit di ranking ke-16.

Aditya Bagus Arfan berhasil melakukan pembuktian dengan mengalahkan Novendra Priasmoro dan masuk 10 besar serta meraih Norma IM pertamanya di Bangkok Open itu.

