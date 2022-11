Payakumbuh Festive Run 2022 Dilaksanakan 18 Desember 2022, Bisa Daftar Sekarang

Gali 13 Sumur, Pertamina Hulu Energi Produksi Migas 962 Juta Barel per Hari

PT Pertamina Hulu Energi (PHE), sebagai Subholding Upstream Pertamina, mencatatkan produksi migas akumulatif rata-rata sebesar 962 juta barel setara minyak per hari atau million barrels of oil equivalent per day (MBOEPD) hingga kuartal III - 2022.