Jadwal Final Hylo Open 2022: Ginting dan Rehan / Lisa Berjuang Kejar Gelar Juara

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bulu tangkis Hylo Open 2022 akan memasuki babak final. Minggu ini, 6 November 2022, dua wakil Indonesia akan berjuang merebut gelar juara di Saarbrucken, Jerman, yakni Anthony Sinisuka Ginting dan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Ganda campuran Rehan/Lisa akan berjumpa Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping untuk pertama kalinya lewat partai puncak turnamen berkategori BWF Super 300 itu.

"Di final lawan Cina, kami akan bermain tanpa beban. Kami akan main lebih nyaman saja karena besok lawannya juga tidak gampang," kata Lisa lewat pesan resmi PP PBSI di Jakarta.

Sependapat dengan rekan mainnya, Rehan juga memilih untuk tampil dengan fokus dan menikmati pertandingan. Ia tak ingin menaruh harapan terlalu tinggi agar tidak menjadi beban mental buat permainannya.

"Kan sudah final juga, kami mau main lepas saja. Tidak usah berpikir menang atau kalah. Main tanpa beban dan tetap 'all out saja'," Rehan menyebutkan.

Sementara pada tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi unggulan ketiga Chou Tien Chen asal Taiwan pada partai pertandingan penutup babak final Hylo Open 2022.

Persaingan antara unggulan ketiga dan kelima diprediksi akan berjalan alot mengingat kedua pemain memiliki tipe permainan lambat yang gemar menyajikan reli dan umpan-umpan panjang.

Skor pertemuan keduanya juga hanya terpaut tipis, dengan keunggulan 7-6 yang sejauh ini dipegang Ginting sejak pertemuan terakhir pada Piala Thomas 2020.

Selain ganda campuran dan tunggal putra yang menampilkan persaingan dua negara yang berbeda, maka tiga nomor tersisa dari babak final menampilkan perebutan gelar oleh rekan senegara.

Dari tunggal putri akan menampilkan "All China Final" antara Zhang Yi Man dan Han Yue, lalu ganda putra "All Taiwan Final" antara Lee Jhe Huei/Yang Po Hsuan dan Lu Ching Yao/Yang Po Han, dan ganda putri "All Thailand Final" yang memainkan pasangan Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai kontra Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard.

Jadwal pertandingan babak final Hylo Open 2022, Minggu (mulai 21.00 WIB):

Tunggal putri (sesama Cina):

Zhang Yi Man vs Han Yue

Ganda putra (sesama Taiwan):

Lee Jhe Huei/Yang Po Hsuan vs Lu Ching Yao/Yang Po Han

Ganda putri (sesama Thailand)"

Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard.

Ganda campuran:

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Cina).

Tunggal putraL

Anthony Sinisuka Ginting vs Chou Tien Chen (Taiwan).

