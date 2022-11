Terpopuler Olahraga: Indonesia Rebut 2 Gelar di Hylo Open 2022 dan Hasil Liga Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Dua berita terkini dari kanal olahraga menjadi perhatian pembaca pada Ahad, 6 November 2022. Pertama ialah Indonesia yang menjadi juara umum di turnamen BWF Super 300 Hylo Open 2022.

Kedua, hasil Liga Inggris di mana salah satunya ialah kekalahan Manchester United dan kemenangan Liverpool. Berikut rangkumannya.

Hylo Open 2022

Tim Indonesia berhasil merebut gelar juara umum pada turnamen Hylo Open 2022 di Jerman. Skuad Merah Putih meraih dua gelar dari tunggal putra Anthony Ginting dan ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Anthony Ginting sukses mengalahkan wakil Taiwan, Chou Tien Chen dengan skor 18-21, 21-11, 24-22. Pertandingan berjalan sengit karena harus dilewati dengan rubber game dan deuce.

Sedangkan Rehan / Lisa berhasil meraih gelar perdananya di turnamen BWF World Tour. Mereka mengalahkan Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping yang merupakan unggulan Cina dengan skor 21-17, 21-15.

Daftar Juara Hylo Open 2022

Tunggal putri (sesama Cina):

Zhang Yi Man vs Han Yue: 18-21, 16-21

Ganda putra (sesama Taiwan):

Lee Jhe Huei/Yang Po Hsuan vs Lu Ching Yao/Yang Po Han: 21-11, 17-21, 23-25

Ganda putri (sesama Thailand)

Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard: 18-21, 21-18, 17-21.

Ganda campuran



Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Cina): 21-17, 21-15.

Tunggal putra



Anthony Sinisuka Ginting vs Chou Tien Chen (Taiwan): 18-21, 21-11, 24-22

Hasil Liga Inggris

Manchester United harus mengakui keunggulan Aston Villa dalam pertandingan lanjutan Liga Inggris pada Ahad, 6 November 2022. Tim asuhan Erik Ten Hag ini kalah 1-3 dari tim asuhan Unai Emery yang baru saja menduduki kursi manajer.

Atas hasil itu manajer Manchester United, Erik Ten Hag, tidak senang. Menurut dia, para pemain tidak disiplin dan mengikuti aturan dalam bertahan. “Para pemain di lapangan harus memenangkan pertandingan dan jika mereka melakukan pekerjaan mereka 100 persen, dengan semangat dan keinginan, mengikuti aturan dan prinsip sepak bola maka kami menang," ujarnya mengutip dari Reuters.

Sementara Arsenal berhasil membuktikan diri layak berada di puncak klasemen Liga Inggris setelah mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Satu-satunya gol the Gunners dikemas oleh Gabriel Magalhaes pada menit ke-63.

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, menyatakan kemenangan tersebut merupakan sebuah langkah maju. "Ini menjadi bukti bahwa kami bisa melakukannya dan menang melawan tim dengan level seperti mereka (Chelsea)," kata dia.

Arteta menilai para pemainnya masih bisa dibilang muda. "Namun, kami bermain seperti tim yang matang," tutur manajer asal Spanyol ini.

Atas hasil positif tersebut, Arsenal masih di puncak klasemen Liga Inggris dengan 34 poin. Mereka berjarak dua poin dari Manchester City yang mengikuti di tempat kedua. Sementara Manchester United ada di peringkat lima dengan 23 poin.

Hasil Liga Inggris Pekan ke-15

Sabtu, 5 November 2022

Leeds vs Bournemouth 4-3

Manchester City vs Fulham 2-1

Nottingham Forest vs Brentford 2-2

Wolves vs Brighton 2-3

Everton vs Leicester City 0-2

Minggu, 6 November 2022

Chelsea vs Arsenal 0-1

Aston Villa vs Manchester United 3-1

Southampton vs Newcastle 1-4

West Ham vs Crystal Palace 1-2

Tottenham vs Liverpool 1-2

Baca: Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia

REUTERS