Tiga Produk Buatan Indonesia Ini Dikirim Untuk Piala Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Piala Dunia FIFA telah menampilkan banyak negara berbeda menghiasi turnamen ini. Selain talenta dari para pemain ternama, ajang Piala Dunia sempat dihiasi oleh beragam produk buatan Indonesia, terlepas hasil produksinya berhasil atau gagal dibuat.

Turnamen sepak bola paling elit ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1930 di Uruguay. Sementara dalam waktu dekat, Piala Dunia Qatar akan segera dimulai.

Meskipun Indonesia belum bisa ikut berpartisipasi dalam ikut kejuaraan akbar ini, Indonesia telah mengirimkan beberapa produk untuk dipakai timnas di berbagai negara Piala Dunia selama ini. Apa Saja? Berikut Tempo akan merangkum tiga produk buatan Indonesia yang perlu anda ketahui.

Jersey

Jersey bola merupakan salah satu produk buatan Indonesia yang dipakai beberapa tim nasional ketika berlaga. Seperti dalam catatan Tempo, terlihat Timnas Inggris memakai produk buatan Indonesia ketika melawan San Marino pada kualifikasi Piala Dunia 2022.

Secara jelasnya diketahui melalui unggahan akun media sosial resmi The Three Lions timnas Inggris @England. Mereka memposting jersey yang dipakai sebelum kick-off dimulai. Lalu foto tersebut juga melihatkan kalimat “Made in Indoensia. Fabrique en Indonesia” pada jersey produksi Nike yang dipakai kiper Aaron Ramslade,

Selain itu dikutip dari Indonesia Investments, produk tekstil Indonesia mengalami banjir permintaan pada Piala Dunia 2014. Tercatat terjadi kenaikan sebesar tiga persen pada produksi serat polyester pada kuartal pertama hingga kuartal kedua tahun itu. Diperkirakan industri tekstil dan produk tekstil diperkirakan menyumbang 10,7 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia pada tahun 2014.

Bola

Selain jersey, produksi buatan Indonesia selanjutnya adalah bola sepak. Diketahui bahwa bola buatan Indonesia sudah resmi dipakai dalam ajang Piala Dunia tahun 1998 hingga tahun 2014.

Secara lebih spesifik, bola produksi resmi di Piala Dunia tersebut bernama Tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998, Fevernova pada di Piala Dunia Jepang-Korea Selatan 2002, Teamgeist di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014.

Sementara pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022, secara resmi akan memakai bola buatan Indonesia bernama Al Rihla. Mengutip seasia.co, Al Rihla dinyatakan sebagai bola tercepat dan memiliki akurasi terbaik sejauh yang dimainkan pada Piala Dunia hingga saat ini.

Sepatu

Produksi terakhir buatan Indonesia adalah sepatu olahraga merek Mizuno, yang digunakan saat Piala Dunia Afrika Selatan 2010. Diketahui bahwa sepatu ini diproduksi dan dikirim langsung oleh PT Panarub Dwikarya, Tangerang Banten.

Selain membuat merek Mizuno, PT Panarub juga seringkali membuatkan sepatu olahraga pesanan dari merek sepatu seperti Adidas, New Balance, Mizuno, dan Specs. Sebab, sepatu olahraga yang dibuat memiliki kualitas yang baik.

FATHUR RACHMAN

