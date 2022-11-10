Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022, Laga Qatar vs Ekuador Jadi Pembuka

TEMPO.CO, Jakarta - Piala Dunia 2022 Qatar bakal segera bergulir pada 20 November hingga 18 Desember 2022. Sebanyak 32 negara peserta bakal ikut berkompetisi. Terbagi dalam 8 grup, mereka akan berjuang di putaran pertama babak penyisihan grup. Pertandingan antara Qatar vs Ekuador di Grup A akan menjadi laga pembuka Piala Dunia 2022 di Stadion Al-Bayt, Ahad, 20 November 2022.
Jadwal Piala Dunia 2022
Selain Qatar vs Ekuador, rangkaian pertandingan pertama juga dilakoni Senegal vs Belanda di Stadion Al Thumama, Senin, 21 November 2022. Secara resmi FIFA akan mengumumkan skuad dari 32 negara pada Selasa, 15 November 2022. Berikut jadwal Piala Dunia 2022 dari 8 grup muali dari babak penyisihan hingga final.
Jadwal Penyisihan Grup A: Qatar, Ekuador, Senegal, Belanda
Minggu 20 November 2022
Grup A: Qatar vs Ekuador (Stadion Al Bayt, Al Khor) pukul 23.00 WIB.
Senin 21 November 2022
Grup A: Senegal vs Belanda (Stadion Al Thumama, Al Khor) pukul 23.00 WIB.
Jumat 25 November 2022
Grup A: Qatar vs Senegal (Stadion Al Thumama, Al Khor) pukul 20.00 WIB.
Grup A: Belanda vs Ekuador (Stadion Internasional Khalifa International, Al Rayyan) pukul 23.00 WIB.
Selasa 29 November 2022
Grup A: Belanda vs Qatar (Stadion Al Bayt, Al Khor) pukul 22.00 WIB.
Grup A: Ekuador vs Senegal (Khalifa International Stadium, Al Rayyan) pukul 22.00 WIB.
Jadwal Penyisihan Grup B: Inggris, Iran, AS, Wales
Senin 21 November 2022
Grup B: Inggris vs Iran (Stadion Khalifa International, Al Rayyan) pukul 20.00 WIB.
Senin 22 November 2022
Grup B: AS vs Wales (Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan) pukul 02.00 WIB.
Jumat 25 November 2022
Grup B: Inggris vs AS (Stadion Al Bayt, Al Khor)
Sabtu 26 November 2022
Grup B: Wales vs Iran (Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan)
Rabu 30 November 2022
Grup B: Wales vs Inggris (Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan) pukul 02.00 WIB.
Grup B: Iran vs AS (Stadion Al Thumama, Al Khor) pukul 02.00 WIB.
Jadwal Penyisihan Grup C: Argentina, Arab Saudi, Meksiko, Polandia
Selasa 22 November 2022
Grup C: Argentina vs Arab Saudi (Lusail Iconic Stadium) pukul 17.00 WIB.
Grup C: Meksiko vs Polandia (Stadion 974, Doha) pukul 23.00 WIB.
Sabtu 26 November 2022
Grup C: Argentina vs Meksiko (Lusail Iconic Stadium, Lusail) pukul 23.00 WIB.
Minggu 27 November 2022
Grup C: Polandia vs Arab Saudi (Education City Stadium, Al Rayyan) pukul 02.00 WIB.
Rabu 30 November 2022
Grup C: Polandia vs Argentina (Stadion 974) pukul 02.00 WIB.
Grup C: Arab Saudi vs Meksiko (Lusail Iconic Stadium, Lusail) pukul 02.00 WIB.
Jadwal Penyisihan Grup D: Prancis, Australia, Denmark, Tunisia
Selasa 22 November 2022
Grup D: Prancis vs Australia (Stadion Al Janoub, Al Wakrah) pukul 20.00 WIB.
Rabu 23 November 2022
Grup D: Denmark vs Tunisia (Education City Stadium, Al Rayyan) pukul 02.00 WIB.
Sabtu 26 November 2022
Grup D: Tunisia vs Australia (Stadion Al Janoub, Al Wakrah) pukul 17.00 WIB.
Grup D: Prancis vs Denmark (Stadion 974, Doha) pukul 23.00 WIB.
Rabu 30 November 2022
Grup D: Australia vs Denmark (Stadion Al Janoub, Al Wakrah) pukul 22.00 WIB.
Grup D: Tunisia vs Prancis (Education City Stadium, Al Rayyan) pukul 22.00 WIB.