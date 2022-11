Dengan Beragam Genre, Berikut 4 Ulasan Lagu Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai turnamen sepak bola yang paling ditunggu-tunggu, Piala Dunia selalu menyajikan hal yang menarik tiap tahunnya. Salah satu hal yang paling menarik adalah lagu Piala Dunia.

Pada Piala Dunia 2022 kali ini, FIFA memperkenalkan 4 lagu yang akan mengiringi turnamen ini, antara lain:

The World Is Yours to Take – Lil Baby, Tears for Fears

Arhbo – Ozuna, GIMS, RedOne

Hayya Hayya (Better Together) – Trinidad Cardona, Davido, Aisha

Light The Sky – Nora Fatehi, Rahma Riad, Manal, RedOne

Dilansir dari beberapa sumber, berikut beberapa ulasan dari keempat lagu untuk Piala Dunia 2022.

Hayya Hayya

Mengutip laman Give Me Sport, lagu ini dirilis pada April 2022 dengan judul ‘Hayya Hayya’ yang memiliki arti ‘lebih baik bersama’. Lagu Hayya Hayya dinyanyikan oleh Cardona, Davido, dan Aisha yang masing-masing berasal dari Amerika, Afrika dan Timur Tengah. Menurut Kepala Komersial FIFA, Kay Madati, penggabungan ketiga musisi ini dapat melambangkan bagaimana musik dan sepak bola dapat menyatukan dunia.

Sedangkan, video klip dari lagu ini menampilkan gambar Zinedine Zidane, Cafu, Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo dan bintang sepak bola lainnya.

Arhbo

Tak seperti edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya, kali ini FIFA memasukkan beragam genre ke dalam lagu yang akan digunakannya, salah satunya rap. Arhbo sebenarnya merupakan kata slang lokal untuk ‘selamat datang’ di Qatar yang berasal dari bahasa Arab ‘Marhaba’.

Dilansir dari laman resmi FIFA, lagu Arhbo dinyanyikan oleh superstar pemenang penghargaan multiplatinum Puerto Rico Ozuna dan rapper Prancis-Kongo Gims, yang merupakan artis berbahasa Prancis pertama yang memproduksi dan menampilkan soundtrack untuk Piala Dunia.

Lagu ini diharapkan dapat membangkitkan semangat, memperkuat persatuan dan kebersamaan yang terjalin saat perayaan penting tahun ini di Qatar sebagai antisipasi menjelang dimulainya festival sepakbola terbesar pada 20 November.

The World Is Yours to Take

Lagu berikutnya yakni The World Is Yours to Take merupakan lagu berbahasa Inggris yang dibawakan oleh Lil Baby. Lagu ini mengambil sampel dari lagu hits ikonik milik Tears For Fears, Everyone Wants to Rule the World.

Menurut laman FIFA, The World Is Yours to Take adalah single ketiga yang ditampilkan pada soundtrack resmi turnamen Piala Dunia 2022, setelah Arhbo dan Hayya Hayya (Better Together), dalam minggu-minggu menjelang dimulainya turnamen.

Light The Sky

Dikutip dari laman FIFA World Cup Qatar 2022, Light The Sky merupakan kolaborasi menakjubkan yang menampilkan empat penyanyi wanita paling terkenal di Arab, yakni Emirati Balqees, Nora Fatehi, Rahma Riad, dan penyanyi pemenang banyak penghargaan, Manal dari Maroko.

MUHAMMAD SYAIFULLOH

