Kilas Balik Lagu Piala Dunia yang Dirilis FIFA

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2022 tinggal menghitung hari. Bersamaan dengan diselenggarakannya pesta sepakbola sejagat itu, FIFA juga merilis 4 lagu resmi untuk turnamen ini, yakni ‘The World Is Yours to Take’ , ‘Arhbo’ , ‘Hayya Hayya’ , dan ‘Light The Sky’. Untuk menyegarkan ingatan tentang piala dunia edisi sebelum-sebelumnya, berikut lagu piala dunia yang dirilis oleh FIFA.

1. Rusia

Mengutip laman Billboard, tak seperti Piala Dunia Qatar yang merilis 4 lagu, FIFA pada Piala Dunia 2018 di Rusia hanya merilis satu lagu, yakni Live It Up. Lagu ini dinyanyikan oleh Nicky Jam yang berkolaborasi dengan Will Smith dan Era Istrefi yang dibawakan saat upacara penutupan turnamen ini.

2. Brazil

Pada Piala Dunia 2014 di Brazil, FIFA merilis 3 lagu sekaligus dengan menggandeng Pitbull, Jennifer Lopez, dan Claudia Leitte yang menyanyikan lagu We Are One. FIFA juga merilis lagu dalam bahasa Portugis yang berjudul Tatu Bom de Bola yang dinyanyikan oleh Arlindo Cruz dan lagu resmi dari turnamen ini adalah Dar um Jeito oleh Wyclef, Avicii, dan Alexandre Pires.

3. Afrika Selatan

Piala Dunia 2010 yang diselenggarakan di Afrika Selatan memiliki tiga lagu resmi yang menjadi soundtrack turnamen, yakni lagu resmi, lagu maskot resmi, dan lagu kebangsaan. Lagu resmi dari Piala Dunia 2010 adalah Waka Waka yang direkam dalam bahasa Spanyol dan Inggris oleh bintang Kolombia sekaligus istri dari Gerard Pique, Skahira. Selain itu, lagu maskot resmi dari turnamen ini adalah Game On oleh Pitbull, TKZee, dan Dario G. Terakhir, lagu resmi yang berjudul Sign of a Victory yang dinyanyikan oleh R. Kellu yang berduet dengan Soweto.

4. Jerman

Pada Piala Dunia 2006 di Jerman, FIFA hanya merilis 2 lagu untuk Piala Dunia ini, yakni The Time of Our Lives yang dinyanyikan oleh il Divo dan Toni Braxton. Selain itu, lagu yang berjudul Celebrate The Day oleh Herbert Grönemeyer yang berduet dengan Amadou & Mariam.

5. Korea Jepang

Tak seperti edisi-edisi lainnya yang hanya digelar di satu negara, Piala Dunia pada 2002 digelar di negara Korea Selatan dan Jepang. Di edisi Piala Dunia ini, FIFA merilis 3 lagu. Lagu yang bertajuk Let’s Get Together yang dibawakan oleh berbagai artis lokal sebagai lagu lokal resmi. Selanjutnya, lagu Boom yang dinyanyikan oleh seniman Anastacia, dan Anthem yang dinyanyikan oleh Vangelis.

