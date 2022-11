Jadwal Bulu Tangkis Australian Open 2022 Rabu 16 November: 9 Wakil Indonesia Tampil

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen bulu tangkis Australian Open 2022 memasuki hari kedua. Pada Rabu ini, 16 November 2022, ada sembilan wakil Indonesia yang akan berlaga.

Di sektor tunggal putri, dua pemain Indonesia akan berusaha menembus babak 16 besar. Putri Kusuma Wardani akan berusaha melewati hadangan Soniia Cheah (Malaysia). Sedangkan Gregoria Mariska Tunjung akan ditantang Sydney Tjonadi (Australia).

Sektor tunggal putra menempatkan lima wakil. Dua di antaranya, Christian Adinata dan Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay, mendapat kemudahan pada ajang Australian Open 2022 dengan langsung menembus babak utama tanpa melalui kualifikasi.

Kepastian itu didapat dari hasil pertemuan para manajer turnamen level BWF Super 300 yang berlangsung di Quay Centre, kawasan Sydney Olympic Park.

"Bersyukur saja akhirnya bisa langsung masuk babak utama. Dengan ke babak utama, saya bisa menghemat tenaga tanpa harus bertanding di kualifikasi. Keuntungan ini harus bisa saya manfaatkan dengan baik," kata Christian lewat informasi tertulis PP PBSI di Jakarta, Rabu.

Dari hasil undian terbaru, Christian akan bersua wakil tuan rumah Ephraim Stephen Sam yang terlebih dulu memenangi babak kualifikasi. Sementara Rumbay akan bertemu Lu Chia Hung asal Taiwan.

Menanggapi hasil undian, baik Christian maupun Rumbay saat mengaku bersyukur karena bisa menghemat tenaga tanpa harus bertanding dari babak kualifikasi.

Rumbay juga mendapatkan keuntungan karena bisa fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan di babak utama tanpa harus main di kualifikasi.

"Ya saya bisa menyimpan tenaga untuk menghadapi pertandingan di babak utama saja," kata Rumbay.

Christian dan Rumbay menjadi dua dari lima wakil tunggal putra yang akan berlaga di babak pertama Australian Open. Tunggal putra lainnya ialah Chico Aura Dwi Wardoyo, hesar Hiren Rhustavito, dan satu pemain non-pelatnas Tommy Sugiarto.

Jadwal wakil Indonesia di babak pertama Australian Open 2022, Rabu:

(dimulai 09.00 waktu setempat atau 05.00 WIB)

Tunggal putri

1. Putri Kusuma Wardani vs Soniia Cheah (Malaysia) --lapangan 1 partai ketujuh.

2. Gregoria Mariska Tunjung vs Sydney Tjonadi (Australia) --lapangan 2 partai kesembilan.

Tunggal putra

1. Christian Adinata vs Ephraim Stephen Sam (Australia) --lapangan 1 partai kesembilan.

2. Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay vs Lu Chia Hung (Taiwan) --lapangan 4 partai ketiga

3. Tommy Sugiarto vs Lu Guang Zu (Cina) --lapangan 3 partai ke-11.

4. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Li Shi Feng (Cina) --lapangan 2 partai kelima.

5. Shesar Hiren Rhustavito vs Kodai Naraoka (Jepang) --lapangan 2 partai ke-10.

Ganda putra

1. Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani vs Chang Ko Chi/Po Li Wei (Taiwan) -- lapangan 2 partai ketiga.

Ganda putri

1. Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Louisa Ma/Victoria Na (Australia) --lapangan 2 partai kedelapan.

Baca Juga: Kata Adnan / Nita Setelah Lolos ke Babak Kedua Australian Open