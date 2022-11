Rekap Hasil Australian Open 2022 Rabu 16 November: 9 Wakil Indonesia Tampil, 6 Lolos ke Babak Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil pertandingan turnamen bulu tangkis Australian Open 2022 pada hari kedua, Rabu, 16 November 2022, lima wakil Indonesia dari sembilan yang bertanding, lolos ke babak kedua.

Di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani dan Gregoria Mariska Tunjung, sama-sama lolos ke babak kedua. Masing-masing meraih kemenangan atas Soniia Cheah (Malaysia) dan Sydney Tjonadi (Australia).

Sektor tunggal putra, dari lima wakil yang bertandingan hari ini, dua yang lolos, yakni Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay dan Christian Adinata.

Rumbay berhasil mengalahkan Lu Chia Hung dari Taiwan dalam dua game langsung, 21-14, 21-12. Di babak kedua, dia akan menghadapi Soong Joo Ven dari Malaysia.

"Saya akan tampil nothing to lose saja. Saya akan nikmati permainan. Selain itu, juga harus lebih berani," kata Rumbay soal pertandingan berikutnya.

Rumbay, peringkat ke-82 dunia, langsung ke babak utama tanpa melewati babak penyisihan grup saat berlaga di turnamen level BWF Super 300 yang berlangsung di Quay Centre, kawasan Sydney Olympic Park.

Sementara, Christian Adinata mengalahkan wakil dari tuan rumah, Ephraim Stephen dengan skor 21-4, 21-7. Babak berikutnya, dia akan melawan Kodai Naraoka dari Jepang yang menyingkirkan pemain Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito, di babak pertama.

Ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani dan ganda putri Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto juga berhasil melewati babak pertama. Mereka bergabung dengan tiga wakil Indonesia lainnya dari sektor tunggal ke babak berikutnya.

Berikut hasil pertandingan babak pertama Australian Open 2022, Rabu:

Tunggal putri

1. Putri Kusuma Wardani vs Soniia Cheah (Malaysia) - 21-19, 21-15 (menang)

2. Gregoria Mariska Tunjung vs Sydney Tjonadi (Australia) - 21-4, 21-6 (menang)

Tunggal putra

1. Christian Adinata vs Ephraim Stephen Sam (Australia) -- 21-4, 21-7 (menang)

2. Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay vs Lu Chia Hung (Taiwan) -- 14-21, 12-21 (menang)

3. Tommy Sugiarto vs Lu Guang Zu (Cina) --18-21, 17-21 (kalah)

4. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Li Shi Feng (Cina) -- 14-21, 21-17, 21-8 (kalah)

5. Shesar Hiren Rhustavito vs Kodai Naraoka (Jepang) -- 11-21, 8-21 (kalah)

Ganda putra

1. Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani vs Chang Ko Chi/Po Li Wei (Taiwan) -- 21-18, 22-20 (menang)

Ganda putri

1. Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Louisa Ma/Victoria Na (Australia) -- 21-10, 21-11 (menang)

Baca Juga: Kata Putri KW Usai Lolos ke Babak Kedua di Australian Open 2022