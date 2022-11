Thomas Doll Favoritkan 2 Tim di Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Klub Liga 1 Persija Jakarta, Thomas Doll, punya dua tim yang menjadi favorit di turnamen Piala Dunia 2022 Qatar. Selain memfavoritkan Timnas Jerman, Doll menjagokan Timnas Brasil.

“Pastinya Brasil menjadi favorit. Sebab, setidaknya memiliki dua pemain kelas dunia di setiap posisinya. Jadi menurut saya Brasil menjadi negara yang difavoritkan. Tapi yang difavoritkan belum tentu menjadi juara,” kata Thomas mengutip dari situs Persija, Kamis, 17 November 2022.

Thomas Doll yang berasal dari Jerman berharap Thomas Muller dan kawan-kawan bisa tampil lebih baik dari Piala Dunia 2018 di Rusia. Pada Piala Dunia edisi sebelumnya, Timnas Jerman yang menyandang status sebagai juara bertahan gagal melangkah jauh. "Saya yakin para pemain Jerman akan menampilkan permainan yang lebih baik,” ujar Thomas Doll.

Sementara asisten pelatih Persija Jakarta asal Italia, Pasquale Rocco, dan pelatih fisik asal Siprus, Paul Keenan, juga punya jagoan yang sama di Piala Dunia yang akan berjalan 20 November ini.

“Karena Italia tidak masuk dalam Piala Dunia 2022 ini, saya menjagokan Jerman. Pelatih kepala (Thomas) pun berasal dari Jerman,” ujar Pasquale Rocco.

“Saya biasanya hanya menonton dan menikmati Piala Dunia tanpa menjagokan siapa pun. Tapi mungkin kali ini saya pilih Jerman karena pelatih Thomas berasal dari Jerman,” kata Paul Keenan.

Sementara itu pelatih kiper Persija asal Republik Ceko, Jan Klima, menjagokan Timnas Argentina di Piala Dunia 2022. “Untuk Piala Dunia tahun ini saya pikir Belgia dan Argentina adalah kandidat juara. Tapi saya lebih mendukung Argentina karena mengidolakan Argentina sejak jaman Diego Maradona dan Mario Kempes,” kata Klima.

Timnas Brasil dan Jerman berada di pool yang sama di Piala Dunia 2022. Jika bisa bertahan di fase grup dan gugur, keduanya bisa bentrok di semifinal.

Jadwal Brasil di Grup G

Brasil vs Serbia, 25 November

Brasil vs Swiss, 28 November

Kamerun vs Brasil, 3 Desember

Jadwal Jerman di Grup E

Jerman vs Jepang, 23 November

Spanyol vs Jerman, 28 November

Costa Rika vs Jerman, 2 Desember