Jadwal Final Australian Open 2022 Hari Ini, Gregoria Mariska Tunjung Siap Ladeni An Seyoung

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen bulu tangkis Australian Open 2022 memasuki babak final. Pertandingan final akan berlangsung di Quay Centre, Sydney Olympic Park, Sydney, Ahad, 19 November 2022.

Di babak final, Korea Selatan mengirimkan tiga wakil, yaitu dua ganda campuran dan satu tunggal putri. Thailand, Malaysia dan Indonesia satu wakil. Sedangkan China menempatkan empat wakil di nomor ganda putri, tunggal putra dan ganda putra.

Satu-satunya wakil Indonesia yang lolos ke final adalah Gregoria Mariska Tunjung. Gregoria lolos ke partai puncak mengalahkan wakil dari Cina, Han Yue dalam pertandingan rubber game 18-21, 21-16 dan 21-14 dalam waktu 56 menit.

Pada pertandingan final, Gregoria akan berhadapan dengan wakil dari Korea Selatan, AN Seyoung yang mengalahkan mengalahkan Pornpawee Chochuwong wakil dari Thailand dengan skor 21-16, 21-11. Pertemuan terakhir keduanya terjadi di babak semifinal Malaysia Masters 2022. Saat itu, An Seyoung menang, 21-18, 13-21 dan 21-8.

"Besok saya ingin lebih memaksa lagi. Maklum, dia bukan lawan yang mudah. Lawan kelasnya sudah di atas saya. Besok saya tidak boleh menyerah. Coba memaksimalkan yang ada," kata Gregoria dalam rilis PBSI.

Di final ganda campuran akan mempertemukan pasangan sesama wakil Korea Selatan. Kim Won Ho / Jeong Na Eun dan Seo Seung Jae / Chae Yu Jung akan berduel. Kim / Jeong lolos ke final setelah menang atas wakil Indonesia, Dejan Ferdiansyah / Gloria Emanuelle Widjaja dengan skor 14-21, 21-13 dan 21-8, sedangkan Seo/Chae di semifinal menang atas Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping dari Cina, 22-20 dan 21-14.

Di nomor ganda putri, Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard dari Thailand akan bertemu dengan Zhang Shu Xian/Zheng Yu. Di pertandingan semifinal, Zhang/Zheng mengalahkan wakil dari Taiwan, Lee Chia Hsin/Teng Chun Hsun, 21-15 dan 21-17, sedangkan Benyapa/Nuntakarn mengalahkan wakil dari Korea, Jeong Ne Eun/Kim Hye Jeong, 21-19 dan 21-18.

Pada laga tunggal putra akan saling berhadapan wakil dari China, Lu Guang Zu/Shi Yu Qi. Pada pertandingan semifinal, Lu Guang mengalahkan wakil dari Malaysia, NG Tze Yong, 21-18 dan 21-15. Sedangkan Shi Yu menyingkirkan wakil dari Jepang, Kodai Naraoka, 21-16, 16-21 dan 21-19.

Sedangkan ganda putra mempertemukan, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi dari Malaysia akan menghadapi wakil Cina Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi. Ong/Teo menang atas wakil Cina, He Ji Ting/Zhou Hao Dong, 14-21, 21-17 dan 21-18, sedangkan Liu/Ou menyingkirkan Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan, 21-12, 23-21 dan 24-22.

Pertandingan final Australian Open tersebut akan dimulai pada pukul 13.00 siang waktu setempat atau pukul 09.00 WIB. Turnamen BWF World Tour super 300 ini memperebutkan hadiah US$ 180 ribu.

Berikut jadwal lengkap final Australian Open 2022.

XD: Kim Won Ho / Jeong Na Eun (Korea Selatan) vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea Selatan).

WD: Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (Thailand) vs Zhang Shu Xian / Zheng Yu (Cina).

WS: An Seyoung (Korea Selatan) vs Gregoria Mariska Tunjung.

MS: Lu Guang Zu (Cina) vs Shi Yu Qi (Cina).

MD: Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Malaysia) vs Liu Yu Chen / Ou Xuan Yi (Cina).

Baca juga: Siasat Gregoria Mariska Tunjung Hadapi An Seyoung di Final Australian Open 2022