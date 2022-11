Rekap Hasil Australian Open 2022: Indonesia Nihil, Cina Juara Umum, Korea 2 Gelar

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen bulu tangkis Australian Open 2022 sudah tuntas digelar, Minggu, 20 November 2022. Indonesia gagal meraih gelar juara, sedangkan Cina merebur tiga gelar dan Korea Selatan meraih dua gelar.

Cina memastikan diri sebagai juara umum dengan meraih tiga medali emas dan satu perak. Salah satu medali emas diraih lewat Shi Yu Qi yang mengalahkan sesama pemain Cina, Lu Guang Zu. Shi Yu Qi sukses meredam perlawanan sang junior dalam laga panjang berdurasi 69 menit dengan skor 21-19, 18-21, 21-5.

Sementara itu, dua gelar lainnya milik Cina dipersembahkan oleh Zheng Shu Xian/Zheng Yu (ganda campuran) dan Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (ganda putra).

Indonesia pulang membawa satu status runner-up, lewat Gregoria Mariska Tunjung. Pemain tunggal putri peringkat ke-19 dunia itu kalah straight game 17-21, 9-21 dari An Se-young (Korea Selatan) yang berstatus unggulan pertama.

Negeri Ginseng juga meraih gelar dari Seo Seung-jae/Chae Yu-jung yang menang atas kompatriotnya, Kim Won-ho/Jeong Na-eun.

Dengan berakhirnya Australian Open 2022 maka berakhir juga rangkaian tur tahunan BWF World Tour musim ini. BWF World Tour akan ditutup dengan Finals 2022 yang hanya diikuti delapan perwakilan terbaik sepanjang musim dari masing-masing nomor.

Turnamen ini dijadwalkan berlangsung di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand pada 7-11 Desember mendatang. Untuk sementara, Indonesia sudah memastikan lima tiket dari Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Gregoria Mariska Tunjung untuk sementara menyandang predikat reserve pertama untuk nomor tunggal putri. Pemain asal Wonogiri itu berhak tampil di BWF World Tour Finals 2022 jika salah satu kontestannya menolak undangan dari BWF untuk bermain dalam turnamen tersebut.

Keputusan resmi peserta BWF World Tour Finals 2022 sendiri akan diumumkan oleh federasi pada 22 November 2022.

Reka Hasil final bulu tangkis Australian Open 2022:

1. Ganda campuran: Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea/4) vs Kim Won Ho/Jeong Na Eun (Korea): 21-9, 21-17.

2. Ganda putri: Zhang Shu Xian/Cheng Yu (Cina/6) vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (Thailand): 21-19, 21-13.

3. Tunggal putri: An Se Young (Korea/1) vs Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia): 21-17, 21-9.

4. Tunggal putra: Shi Yu Qi (Cina) vs Lu Guang Zu (Cina): 21-19, 18-21, 21-5.

5. Ganda campuran: Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (Cina) vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia/6): 21-16, 22-20.

