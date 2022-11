Top Skor Piala Dunia 2022 Rabu Dinihari 23 November: Giroud Bikin Brace, 4 Pemain Koleksi 2 Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan berebut posisi top skor Piala Dunia 2022 sudah berlangsung ketika turnamen sudah melewati hari ketiga, selasa, 22 November. Ada empat pemain yang sudah mengoleksi dua gol.

Olivier Giroud memborong dua gol (brace) saat Prancis mengalahkan Australia dengan skor 4-1, Rabu dinihari tadi. Ia kini sama tejam dengan Enner Valencia (Ekuador), Bukayo Saka (Inggris), Mehdi Taremi (Iran).

Dua gol itu mengantar Giroud mengumpulkan total 51 gol buat Prancis. Ia kini menjadi salah satu top skor Prancis sepanjang masa, bersama Thierry Henry.

Kylian Mbappe dan Adrien Rabiot juga mencetak gol buat Prancis. Sedangkan di tim Australia ada Craig Goodwin yang berhasil mencetak gol.

Lionel Messi juga sudah mewarnai daftar top skor Liga Inggris 2022. Ia mencetak satu gol dari titik penalti buat timnya, Selasa malam. Sayang, ia harus melihat timnya dipermalukan 1-2.

Baca Juga: Apa Kata Lionel Messi Setelah Argentina Dikalahkan Arab Saudi?

Roberto Lewandowski belum bisa meraih gol dalam aksi pertamanya di Qatar. Ia gagal memanfaatkan penalti menjadi gol saat Polandia ditahan Meksiko 0-0.

Top Skor Piala Dunia 2022

2 gol:

Enner Valencia (Ekuador)

Bukayo Saka (Inggris)

Mehdi Taremi (Iran)

Olivier Giorud (Prancis).

1 gol:

Lionel Messi (Argentina)

Kylian Mbappe (Prancis)

Craig Goodwin (Australia)

Adrien Rabior (Prancis)

Jude Bellingham (Inggris)

Jack Grealish (Inggris)

Marcus Rasford (Inggris)

Raheem Sterling (Inggris)

Cody Gakpo (Belanda)

Davy Klaassen (Belanda)

Timotius Weah (AS)

Gareth Bale (Wales)

Salem Al-Dawsari (Arab Saudi)

Saleh Al-Shehri (Arab Saudi).

Persaingan untuk menjadi top skor Piala Dunia 2022 akan berlangsung laga pada Rabu malam ini, 23 November. Ada empat laga yang akan berlangsung, yakni Maroko vs Kroasia, Jerman vs Jepang, Spanyol vs Kosta Rika, dan Belgia vs Kanada.

Baca Juga: Rekap Hasil dan Klasemen Piala Dunia 2022 Setelah Argentina Kalah dan Prancis Menang