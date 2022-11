Profil Gregg Berhalter Pelatih Timnas Amerika Serikat, Upaya Unjuk Gigi di Piala Dunia 2022 Qatar

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan antara Amerika Serikat vs Wales dalam babak penyisihan grup B Piala Dunia 2022 Qatar berakhir imbang 1: 1, Selasa dini hari, 22 November 2022. Anak-anak asuhan Gregg Berhalter mungkin memenuhi permintaan Joe Biden untuk memberikan “kejutan kepada mereka semua”. Secara head to head, Yanks, julukan Timnas AS, memang lebih unggul dibanding Wales.

Sebelum pertandingan, Joe Biden melalui panggilan telepon menyampaikan kata-kata penyemangat kepada para pemain Timnas Amerika Serikat. Dia meminta Christian Pulisic CS memberikan kejutan kepada lawan-lawannya. “Saya tahu kalian adalah underdog (tidak diunggulkan), tapi saya beri tahu, kalian punya pemain terbaik di dalam tim. Kalian mewakili negara ini dan saya tahu kalian akan bermain sepenuh hati. Jadi, kejutkan mereka semua,” kata presiden AS itu.

Mengutip Livescore, Timnas AS tercatat menguasai bola sebanyak 59 persen dengan total 6 kali upaya menciptakan gol. Sementara Wales menguasai bola sebanyak 41 persen dengan upaya menciptakan gol sebanyak 7 kali. Penjaga Gawang Matt Turner juga bagus, berhasil melakukan aksi penyelamatan hingga dua kali. Walaupun tidak berkutik kala menghadapi tendangan penalti dari kaki penyerang Wales, Gareth Bale.

Grup B Piala Dunia 2022 Qatar diisi oleh AS, Inggris, Wales, dan Iran. Saat ini AS berada di posisi ketiga klasemen sementara grup B dengan 1 poin. Sementara Inggris menjadi pemuncak dengan 3 poin, diikuti oleh Wales dengan 1 poin. Sementara Iran di posisi terakhir dengan 0 poin. Dalam pertandingan berikutnya, AS akan meladeni Inggris, dan Wales akan bertemu Iran yang kalah dari Inggris 6-2 semalam.

Pelatih Berhalte punya PR untuk mendisiplinkan pemainnya dilaga selanjutnya melawan Inggris. Laga Piala Dunia 2022 Qatar masih terlalu pagi tapi 4 pemain AS sudah diganjar kartu kuning. Mereka juga kerap melakukan pelanggaran hingga 15 kali. Selain itu, Berhalte juga harus menaruh perhatian terhadap akurasi tembakan pemain. Dari 6 kali percobaan, 4 tendangan di antaranya melenceng, satu berhasil ditepis, dan hanya satu yang berhasil menjebol gawang Wales.

Profil pelatih Timnas Amerika Serikat Gregg Berhalter

Gregg Matthew Berhalter merupakan pelatih sepak bola Amerika dan mantan pemain. Saat ini dia dipercaya sebagai pelatih Timnas AS. Berhalter lahir di Englewood, New Jersey, pada 1 Agustus 1973. Dia mengawali karier sepak bolanya kala bermain untuk University of North Carolina atau UNCL di Chapel Hill pada 1993. Berhalter meninggalkan UNC setelah tahun pertamanya, lalu menandatangani kontrak dengan klub Belanda Zwolle pada 1994.

Dia kemudian bermain untuk Sparta Rotterdam dan SC Cambuur Leeuwarden di Belanda, serta Crystal Palace di Inggris. Pada 2002, Berhalter menandatangani kontrak dengan Energie Cottbus dari Bundesliga Jerman. Dia sempat membuat 111 penampilan liga bersama tim, sebelum hengkang pada 2006 dan bergabung dengan TSV 1860 Munich. Berhalter tinggal di sana selama 2.5 tahun lagi dan membuat 73 penampilan liga untuk Die Löwen.

Setelah 15 tahun berkarier di Eropa, Gregg Berhalter pindah kembali ke AS pada April 2009. Dia menandatangani kontrak dengan Major League Soccer dan menjadi pemain Los Angeles Galaxy pada 3 April 2009. Pada 12 Oktober 2011, Berhalter mengumumkan keputusannya untuk pensiun. Dia kemudian menjadi asisten pelatih di sana selama satu musim sebelum akhirnya ditunjuk sebagai pelatih kepala untuk klub Swedia Hammarby IF.

Gregg Berhalter dipecat dari Swedia Hammarby IF pada 24 Juli 2013, karena “kurangnya permainan menyerang”. Setelah itu, dia menjadi direktur olahraga dan pelatih kepala Columbus Crew pada 6 November 2013.[ Di bawah Berhalter, Columbus Crew SC lolos ke babak playoff pada 2014, 2015, 2017 dan 2018. Mereka mencapai Piala MLS 2015 tetapi kalah di kandang 2–1 dari Portland Timbers.

Lalu pada 2 Desember 2018, Gregg Berhalter ditunjuk menjadi pelatih kepala Timnas Amerika Serikat. Dia meraih kemenangan pertamanya sebagai pelatih dalam pertandingan persahabatan melawan Panama pada 27 Januari 2019. Dia juga membawa Timnas AS menjadi juara kontinental pada 1 Agustus 2021, di Piala Emas CONCACAF 2021. Pada 12 November 2021, Berhalter memimpin Amerika Serikat meraih kemenangan 2-0 atas saingannya, Meksiko, di Kualifikasi Piala Dunia di Stadion TQL di Cincinnati, Ohio.

