Sejarah Terbentuknya Gereja Maradona, Begini Ritual dan Bacaan Doanya

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak yang setuju bahwa Diego Armando Maradona merupakan pemain terbaik sepanjang masa. Bahkan, ada juga yang sekelompok orang yang menganggap bahwa pahlawan Argentina itu setara dengan dewa atau tuhan. Orang-orang ini membuat Gereja Maradona.

Para jamaah Gereja Maradona menyebut Maradona dengan nama ‘D10S’ yang merupakan plesetan dari kata Spanyol dios yang artinya "Tuhan". Bahkan mengutip americamagazine.org, muncul pemujaan kepada Maradona secara ekstrem dan jamaahnya menggelar ritual khusus.

Profil Gereja Maradona

Mayoritas jemaat Gereja Maradona berdomisili di Argentina dan di Italia. Tercatat ribuan orang berkumpul untuk ritual penghormatan kepada El Diez. Dikutip dari world-religions.info. Gereja Maradona pertama kali didirikan pada tanggal 30 Oktober 1998 di Kota Rosario, Argentina. Tanggal tersebut diambil tepat pada hari ulang tahun Maradona ke-38 tahun.

Gereja ini didirikan oleh tiga fans yang merangkap sebagai acara talk show sepak bola, Hector Campomar, Alejandro Veron, dan Hernan Amez. Mereka menyebut sekte kepercayaan ini dengan ‘Maradonianos’, yang terbentuk dari prinsip logis dan deduktif.

Untuk memahami 'Maradonianos', perlu membedakan konsep agama dan ibadah. Seperti dikutip dari NSS Sports, yang dimaksud dengan penyembahan di Gereja Maradona berarti memuja sesuatu hal suci seperti Tuhan. Oleh karenanya Maradona dalam kondisi tertentu sering dianggap sebagai agamanya. Sementara untuk ibadah di sisi lainnya, dituntut untuk mewakili semua aturan hidup dan semua tindakan iman terhadap entitas ilahi.

Gereja Maradonia dilengkapi dengan berbagai ritual dan aturan. Salah satunya adalah 10 perintah yang perlu ditaati oleh para jemaatnya di Gereja Maradona atau dikenal juga dengan Iglesia Maradoniana, meliputi:

Bola tidak pernah kotor Cintai sepakbola di atas segalanya Deklarasikan cinta tanpa syarat untuk Diego dan keindahan sepakbola Pertahankan kaos Argentina Sebarkan berita keajaiban Diego ke seluruh alam semesta Hormati kuil tempat dia bekerja dan baju sucinya Jangan menyatakan Diego sebagai anggota tim mana pun Mengkhotbahkan dan menyebarkan prinsip-prinsip Gereja Maradona Jadikan Diego nama tengah Anda dan beri nama putra pertama Anda Diego Jangan hidup terasing dari kenyataan dan jangan sia-sia

Kultus Maradona pun sama dengan kultus lainnya, tedapat peringatan hari-hari besar untuk dirayakan. Misalnya mereka merayakan Natal, lalu juga Paskah yang jatuh setiap tanggal 22 Juni. Selain itu khusus di Gereja Maradona, terdapat doa-doa khusus seperti berikut ini:

1.DIEGO OUR

Diego of us who are on the pitches. Hallowed be your left hand, come to us your magic. Let your goals be remembered on Earth as they are in Heaven. Give us today the magic of every day, forgive the English, as we forgive the Neapolitan mafia, do not let us fall off-side and free us from Havelange and Pele. Diego.

Artinya: Diego dari kami yang berada di atas lapangan. Dikuduskanlah tangan kirimu, datanglah kepada kami sihirmu. Biarkan tujuan Anda diingat di Bumi seperti di Surga. Beri kami hari ini keajaiban setiap hari, maafkan Inggris, seperti kami memaafkan mafia Napoli, jangan biarkan kami jatuh dan bebaskan kami dari Havelange dan Pele.

2. I BELIEVE IN DIEGO

I believe in Diego. An almighty footballer, creator of magic and passion. I believe in Pelusa, our D10S, our Lord. Which was conceived by the work and grace of Tota and Don Diego. He was born in Villa Fiorito, he suffered under Havelange's power, he was crucified, dead and badly treated. Suspended from the fields. His legs were cut off. But he returned and resurrected his spell. He will be inside our hearts, forever and ever. I believe in the spirit of football, the holy Maradonian Church, the goal against the English, the magic left foot, the eternal devilish dribble, and in an eternal Diego. Diego.

Artinya: Saya percaya pada Diego. Pesepakbola maha kuasa, pencipta keajaiban dan gairah. Saya percaya pada Pelusa, D10S kami, Tuhan kami. Yang dikandung oleh karya dan keanggunan Tota dan Don Diego. Dia lahir di Villa Fiorito, dia menderita di bawah kekuasaan Havelange, dia disalibkan, mati dan diperlakukan dengan buruk. Ditangguhkan dari ladang. Kakinya dipotong. Tapi dia kembali dan membangkitkan mantranya. Dia akan berada di dalam hati kita, selama-lamanya. Saya percaya pada semangat sepak bola, Gereja Maradonia yang suci, gol melawan Inggris, kaki kiri ajaib, dribel jahat yang abadi, dan Diego yang abadi. Diego.

3. D10S SAVE YOU

Hail ball, full of Magic, Diego is with you, blessed are you among all others and blessed is the Diego who won't let you stain. Holy Round, Mother of Football, pray for us players, now and at the time of our meeting. Diego.

Artinya: Salam bola, penuh Sihir, Diego bersamamu, terberkatilah kamu di antara yang lainnya dan berbahagialah Diego yang tidak akan membiarkanmu ternoda. Holy Round, Mother of Football, doakanlah kami para pemain, sekarang dan pada saat pertemuan kami. Diego.

Maradona merupakan pahlawan Argentina di Piala Dunia Meksiko 1986. Pemain kidal itu wafat pada 25 November dua tahun lalu.

