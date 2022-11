Ronaldo vs Messi: Siapa Lebih Pantas Menyandang Gelar GOAT?

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam cabang olahraga sepak bola, julukan GOAT (Greatest of All Time) ditujukan kepada pemain terbaik sepanjang masa. Perdebatan soal siapa yang lebih unggul antara Ronaldo dan Messi telah menghiasi jagat sepak bola dalam satu dekade terakhir.

Baik sang bintang utama Portugal maupun bintang Argentina, duo GOAT ini telah membuktikan kemmapuannya dalam permainan head-to-head. Lantas siapa sosok yang dinilai paling pantas memegang titel pesepak bola terbaik sepanjang masa?

Total Gol Ronaldo dan Messi

Dalam catatan sejarah, Ronaldo mencetak lebih banyak gol untuk klub daripada Messi. Rekor demi rekor terus dicatat CR7 dari masa ke masa. Namun, perlu digaris bawahi bahwa bintang Manchester United tampil dua musim lebih banyak daripada musuh bebuyutannya di Argentina sejauh ini.

Dua megabintang telah menorehkan lebih dari 690 gol klub selama berkarir. Dari total lima musim, antara tahun 2009-2010 dan 2014-2015, keduanya bersaing meraih posisi puncak.

CR7 menyetorkan lebih banyak gol untuk klub secara keseluruhan. Messi juga unggul dalam mencetak gol di rata-rata per musim dan mencapai puncaknya 73 gol pada 2011-2012,73, namun rata-ratanya turun usai musim perdananya yang mengecewakan di PSG pada 2021-2022.

Total Assist Ronaldo dan Messi

Dalam hal assist, Lionel Messi jauh lebih unggul dari Ronaldo. Kesenjangan performa semakin mencolok seiring perkembangan aksi mereka di lapangan hijau. Fakta bahwa Messi menciptakan begitu banyak gol tentu menjadikannya sebagai kandidat terbaik GOAT.

Ronaldo vs Messi di Liga Champions

Ronaldo memegang kategori pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Champions. Pemain bernomor punggung 7 telah bersinar dalam berbagai kompetisi, khususnya saat bersama Manchester United dan Real Madrid.

Ronaldo juga memegang rekor penampilan terbanyak di Liga Champions secara keseluruhan, menyalip posisi Iker Casillas. Namun pada kenyataannya, rasio kedudukan Messi tidak jauh dari CR7. Hal ini tentu menjadi peluang bagus dan kesempatan besar menyalip CR7.

Piala Dunia

Kedatangan Ronaldo dan Messi di Piala Dunia awalnya kurang disambut baik lantaran dianggap akan menampilkan performa yang buruk. Fakta bahwa penampilan keduanya jauh dari ekspektasi bahkan tidak ada yang memenangkan kompetisi.

Ronaldo bisa mencetak banyak gol di setiap turnamen meskipun jarang tampil. Sedangkan Messi dan Argentina memiliki rekor sangat baik dimana keduanya mampu mencapai final Piala Dunia 2014 meskipun kalah di tangan Jerman. Dalam kesempatan ini Messi uga memenangkan Bola Emas selama turnamen.

Statistik Internasional

Ronaldo dan Messi mengantongi catatan statistik yang setara di tingkat internasional. Meskipun Ronaldo menorehkan angka lebih besar, sebagian dikarenakan karir seniornya di Portugal, yang dimulai dua tahun sebelum Messi bergabung Argentina.

Ronaldo sudah menyamai rekor 109 gol internasional Ali Daei di Euro 2020 dan ditambah dua gol usai melawan Republik Irlandia, yang menempatkan CR7 sebagai pencetak gol internasional terbanyak sepanjang masa.

Gelar Kejuaraan

Messi dan Ronaldo mengoleksi trofi yang jumlahnya hampir mirip. Messi lebih unggul dalam gelar liga usai memenangkan La Liga sebanyak 10 kali bersama Barcelona. Sedangkan Ronaldo bisa mengklaim tujuh gelar liga di tiga klub berbeda (Inggris, Spanyol, dan Italia). Selain itu, Ronaldo juga unggul tipis untuk gelar Liga Champions dari Messi. Hal ini membuatnya dijuluki 'Mr Champions League' .

Penghargaan Individu

Persaingan sengit antara Ronaldo dan Messi disorot selama satu dekade terakhir. Messi unggul dari Ronaldo dengan membawa pulang penghargaan Ballon d'Or lebih banyak. Kemudian, berlanjut mengokohkan status superiornya dengan perolehan penghargaan ketujuh Ballon d'Orpada 2021.

Sementara, CR7 lebih banyak memenangkan penghargaan kategori "The Best" FIFA dan juga dinobatkan sebagai Pemain Terbaik UEFA di berbagai kesempatan lainnya. Di sisi lain, Messi memborong lebih banyak penghargaan Pemain Terbaik Liga Tahun Ini. Namun, berbeda halnya dengan Ronaldo yang sukses memenangkan penghargaan Player of the Year di Inggris, Spanyol, dan Italia.

Dalam catatan rapornya, Messi sukses meraup rekor Sepatu Emas Eropa sebanyak enam kali, dua kali lebih banyak dari Ronaldo. Fakta bahwa keduanya telah berada di FIFAPro World XI sebanyak 14 kali adalah ilustrasi bahwa keduanya kandidat yang sepadan untuk menyandang gelar GOAT.

GOAL | LALA DITA PANGESTU

