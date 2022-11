Daftar 10 Pemain Inggris Terbaik Sepanjang Masa, Beckham Posisi Berapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Inggris merupakan salah satu tim unggulan di Piala Dunia 2022. Di perhelatan tersebut, Inggris diketahui pernah mendapatkan sekali gelar juara Piala Dunia pada tahun 1966. Timnas Inggris juga banyak melahirkan pemain-pemain terbaik. Ada beberapa mega bintang sepak bola yang masuk dalam daftar pemain Inggris terbaik sepanjang masa.

Daftar Pemain Inggris Terbaik Sepanjang Masa

Negara yang menganut sistem pemerintahan monarki ini tak pernah absen melahirkan pemain hebat dalam dunia sepak bola. Bahkan diantaranya juga meraih penghargaan bergengsi. Penentuan predikat terbaik tidaklah mudah, tidak hanya sebatas banyaknya jumlah gol, tetapi juga teknik menguasai bola dan kekuatan fisik mumpuni.

Lantas, siapa sajakah pemain Inggris yang layak dicap terbaik sepanjang masa? Apakah ada pemain era 2000-an? Temukan jawabannya dari uraian di bawah ini. Dilansir dari Sportbible, berikut daftar nama pemain terbaik Inggris sepanjang.

10. Paul Scholes

Secara teknik, Paul Scholes terlihat biasa-biasa saja. Namun, pemain tengah ini jangan dianggap remeh. Ia mempunyai keahlian memberi umpan jauh yang sangat spektakuler. Scholes juga dikenal dengan tendangan keras dan akurat ke gawang lawan. Aksinya yang paling berkesan saat berhadapan dengan Barcelona di final Liga Champions. Scholes diketahui sudah bermain sebanyak 16 kali dan 14 kali mencetak gol untuk skuad Inggris.

9. Garry Lineker

Pemain Inggris terbaik sepanjang masa selanjutnya ialah Gary Lineker. Kegesitan menggiring bola mampu membuat lawan lari tunggang langgang. Ia dianggap momok ketika menyentuh kotak penalti lawan. Kehebatannya dalam memanipulasi pertahanan membuatnya meraih julukan ‘El Matador’ saat membela Barcelona. Terhitung, ada 281 gol Lineker yang tercipta selama 567 pertandingan.

8. Kevin Keegan

Kevin Keegan mengawali masa mudanya dengan bergabung bersama Liverpool. Dalam pertandingan perdana melawan Nottingham Forest, ia sudah mengejutkan penonton dengan sebuah gol di menit ketujuh. Sembilan gelar dipersembahkannya untuk The Reds termasuk Liga Champions musim 1976-1977. Kemudian, ia hijrah ke Anfield dan Hamburger SV. Bersama Hamburger SV, ia memperoleh Ballon d’Or pada tahun 1978 dan 1979.

7. Bobby Moore

Sosok legendaris Bobby Moore mempunyai segudang prestasi yang mentereng. Sang kapten yang berhasil membawa Inggris mengangkat trofi di Piala Dunia 1966 ini layak masuk daftar pemain Inggris terbaik sepanjang masa. Tak hanya itu, ia bersama rekan setimnya menduduki peringkat tiga Euro 1968. Akhirnya, ia dikenang sebagai salah satu bek kebanggaan Negeri Ratu Elizabeth.

6. David Beckham

Diurutan berikutnya ada David Beckham. Pemilik nama lengkap David Robert Joseph Beckham ini kerap disandingkan dengan jajaran pemain elit Inggris. Ia pernah menjadi runner-up penghargaan FIFA World Player of The Year sebanyak dua kali. Di tahun 2004, ia dijuluki pemain termahal di dunia. Debutnya bersama Manchester United (MU) mampu mengantarkan klub The Red Devils meraih 6 juara Premier League, 2 juara Piala FA, dan Liga Champions tahun 1999.

5. Steven Gerrard

Steven Gerrard adalah pesepak bola profesional Inggris generasi 1990-an. Bermain untuk Liverpool dari 1998 sampai 2015, ia menyumbangkan sembilan trofi dari Liga Champions UEFA, FA Cup, dan Piala Liga. Gerrard juga digadang-gadang sebagai Man of the Match pada Final Liga Champions tahun 2005. Ia juga sempat tampil dalam pertandingan Piala Dunia periode 2006, 2010, serta 2014.

4. Frank Lampard

Pemain yang dijuluki sebagai gelandang terhebat di Liga Inggris ini merupakan pesepak bola serba bisa. Dikaruniai kecekatan yang mumpuni, semua permainan yang ditampilkannya mampu menyihir penonton. Frank Lampard juga pernah berperan sebagai posisi penyerang, gelandang bertahan, dan striker pendukung. Ia mengoleksi 211 gol dalam 648 turnamen untuk Chelsea. Sedangkan bagi Inggris ia tercatat mencetak 26 gol dalam 108 pertandingan.

3. Alan Shearer

Didukung dengan perawakannya yang tinggi, Alan Shearer dikenal dengan ketangguhannya. Alan Shearer mampu meloloskan bola ke gol lawan walaupun berada di sudut sempit. Bukan hal mengejutkan jika ada 204 gol yang ia berikan untuk Newcastle United. Sebelumnya, Shearer juga mengantarkan Blackburn meraih gelar Liga Premier.

2. Wayne Rooney

Wayne Rooney juga layak masuk dalam daftar pemain Inggris terbaik sepanjang masa. Selama berkarier di Old Trafford, ia meraih 5 gelar Liga Premier, 1 Piala FA, 3 Piala Liga, dan juga 1 Liga Champions. Ia mengoleksi 253 gol untuk MU dan 53 gol bagi Inggris. Football Trips memujinya sebagai pemain yang kuat dan berdikasi tinggi.

1. Sir Bobby Charlton

Gelar pemain Inggris terbaik sepanjang masa nomor 1 diraih oleh Charlton. Ia tercatat telah memenangkan tiga gelaran laga Piala FA dan Piala Eropa bersama MU. Bersama timnas Inggris, Charlton mengangkat trofi Piala Dunia 1966. Mantan kapten Setan Merah ini juga berada di urutan kedua sebagai pencetak gol terbanyak untuk MU dan Inggris. Ia juga pernah meraih Ballon d’Or dalam karirinya.

SPORTBIBLE | MELYNDA DWI PUSPITA

