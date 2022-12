Jadwal Jepang vs Spanyol Malam Ini: Simak Rekor Head-to-Head dan Duel Lini per Lini

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Jepang vs Spanyol akan Kamis malam ini atau Jumat dinihari WIB, 2 Desember 2022. Laga Grup E ini akan berlangsung di Stadion Khalifa, mulai 02.00 WIB dengan disiarkan SCTV, Vidio, Moji.

Ini akan jadi duel perebutan tiket babak 16 besar. Timnas Spanyol memuncaki klasemen dengan nilai dengan nilai 4, unggul satu angka dari Jepang. Di bawah mereka ada Kosta Rika (3) dan Jerman (1) yang akan saling berhadapan.

Spanyol hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos. Sedangkan Jepang harus menang agar bisa melaju.

Rekor Head-to-Head

Seperti apa rekor pertemuan kedua tim sebelumnya? Ini akan menjadi pertemuan pertama keduanya di ajang Piala Dunia. Namin, mereka pernah berhadapan dalam lagauji coba pada 25 April 2001.

Ketika itu, Spanyol menang 1-0 atas Jepang. Gol kemenangan Spanyol diciptakan Ruben Baraja ketika laga akan berakhir, tepatnya menit ke-90.

Spanyol saat itu di asuh Jose Antonio Camacho. Sedangkan Jepang berada di bawah asuhan Philippe Troussier.

Selain pernah menang atas Jepang, Spanyol juga memiliki catatan bagus saat melawan tim yang berasal dari Asia, tiga kali menang dan dua kali imbang. Hanya satu pengecualian ketika mereka kalah dari Korea Selatan tapi dalam drama adu penalti pada Piala Dunia 2002.

Namun, catatan di atas hanyalah statistik dari masa lalu. Keadaan bisa berbeda dalam laga nanti, meski Spanyol tetap lebih diunggulkan.

Untuk melihat peluang terkini kedua tim bisa diraba dari perimbangan kekutan lini per lini kedua tim. Seperti apa head-to-head lini per lini Jepang vs Spanyol?