Deretan Pemain Nomor Punggung 10 Terbaik Sepanjang Masa, termasuk Messi?

TEMPO.CO, Jakarta - Nomor punggung jersey pesepak bola tidak hanya sebagai identitas, tetapi ada pula yang menganggapnya sebagai tanda keberuntungan. Sebagian orang juga menduga, jika nomor punggung memiliki nilai magis dan di antaranya merupakan pemain terbaik sepanjang masa.

Ide pemakain nomor pada pakaian pemain sepak bola dicetuskan pertama kali oleh mantan manajer Arsenal, Herbert Chapman di tahun 1928 saat melawan Sheffield Wednesday. Tujuannya supaya menimbulkan kesadaran di antara pemain The Gunner untuk mengingat posisi masing-masing di lapangan. Nomor urut diawali dengan angka 1, yang diberikan kepada penjaga gawang. Selanjutnya, pemain lain mengikuti urutan sesuai formasi 2-3-5.

Tradisi penomoran punggung sendiri pernah ditolak oleh pemerintah Inggris. Namun, saat ini nomor punggung justru dinantikan para penggemar, ketika sebuah klub mengumumkan pemain baru. Artinya, penanda dengan nomor di jersey begitu penting dan simbolis.

Daftar Pemain Nomor 10 Terbaik Sepanjang Masa

Pada tahun 1950-an, formasi 2-3-5 begitu populer. Angka 9 dan 10 biasanya akan dikenakan pemain penyerang. Bukan hal mengejutkan jika nomor 10 diisi oleh pemain handal yang menyumbangkan gol. Dilansir dari sportskeeda, berikut deretan pemain nomor 10 terbaik sepanjang.

10. Fransesco Totti

Francesco Totti termasuk pemain nomor punggung 10 terbaik yang pernah ada. Gladiator sepak bola Italia ini adalah pemain bersinar ketika mengenakan kaus merah bernomor punggung 10. Tercatat, anak emas Roma ini selalu sukses memainkan peran di berbagai posisi. Sebut saja false nine, trequartista, winger, dan striker out-and-out.

9. Denis Law

Legenda Old Trafford ini juga layak masuk dalam daftar pemain nomor 10 terbaik sepanjang masa. Denis Law pernah menerima Ballon d’Or di tahun 1964. The Lawman, juga pernah menjadi bagian second striker terhebat yang dimiliki Manchester United.

8. Roberto Baggio

Pemain nomor 10 terbaik berikutnya adalah Roberto Baggio. Pemain yang pernah menyabet gelar sebagai Pemain Terbaik Dunia FIFA tahun 1993 ini memiliki kemampuan yang tidak perlu diragukan. Roberto Baggio mencatatkan 200 gol selama Seri A dan 27 gol di skala internasional. Juventus dan Inter Milan menjadi klub yang pernah dibela Il Divin Codino.

7. Michel Platini

Berikutnya adalah Michel Platini. Sebagai pemain nomor 10 terbaik, Michel Platini pernah menerima Ballon d’Or selama tiga tahun berturut-turut (1983-1985). Maestro lini tengah ini selalu produktif mencetak gol untuk Saint Etienne, Juventus, dan timnas Prancis di EURO 1984.

6. Ronaldinho

Daftar pemain nomor 10 terbaik sepanjang masa selanjutnya yakni Ronaldinho. Gaucho sudah berulang kali berganti nomor punggung, tetapi sepertinya angka 10 yang membawanya menjadi superstar. Selain sukses mengantarkan Brasil meraih trofi Piala Dunia 2002, ia juga pernah didapuk sebagai Pemain Terbaik FIFA 2004 dan 2005. Ronaldinho juga dikenal dengan kehebatan trik operan tanpa melihat yang kemudian menjadi populer di lapangan.

5. Zico

Tidak hanya Ronaldinho, Selecao juga patut berbangga dengan kehadiran Zico. Para kritikus bola sepakat untuk menganggapnya sebagai pemain terbaik di era 1970 sampai 1980-an. Spesialis tendangan bebas ini mengoleksi 52 gol dan 71 caps, terbanyak kelima sepanjang sejarah skuad Brasil.

4. Zinedine Zidane

Pemain nomor 10 terbaik sepanjang massa berikutnya adalah Zinedine Zidane. Salah satu gol Zidane yang cukup memorable, yakni saat final Liga Champions berhadapan dengan Leverkusen tahun 2022. Alfredo di Stefano pernah menyebut mantan pemain Real Madrid itu sebagai sosok pria yang beraura dan berharga.

3. Pele

Permainan taktik yang brilian, mengantarkan Pele masuk ke dalam daftar pemain nomor 10 terbaik sepanjang masa berikutnya. Michel Platini pun mengakui pele sebagai sosok hebat dengan menyebut permainannya seperti Tuhan. “bermain seperti Pele berarti bermain seperti Tuhan”. Pele juga dijuluki Raja Sepak Bola berkat banyaknya jumlah piala yang dikumpulkannya.

2. Diego Maradona

Sang pencetak gol tangan Tuhan ini juga pengguna setia kaos nomor 10. Maradona selalu menjadi penyelamat bagi Argentina dan klubnya, yaitu Napoli serta Boca Juniors. Maestro Argentina ini dikaruniai skill luar biasa dalam menggiring bola. Bahkan Napoli memensiunkan angka 10 untuk menghormati Diego Maradona.

1. Lionel Messi

Sejumlah pihak mungkin tidak setuju jika menghadiahkan gelar pemain terbaik sepanjang masa bagi Lionel Messi. Namun, Messi bisa membuktikannya dengan statistik dan trofi yang dikumpulkan. Ada 6 Ballon d’Or cukup menjadi salah satu bukti yang bisa diperlihatkan La Pulga kepada publik.

MELYNDA DWI PUSPITA

