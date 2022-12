Kata Menpora Soal Kemungkinan Lanjutan Liga 1 dengan Penonton

TEMPO.CO, Jakarta - Liga 1 2022-2023 akhirnya mendapatkan restu dari pemerintah untuk bisa dilanjutkan kembali setelah mandek lebih dari sebulan karena tragedi Kanjuruhan. Sementara, kompetisi kasta tertinggi sepak bola Tanah Air itu digelar dengan sistem bubble dan tanpa penonton untuk menyelesaikan putaran pertama.

Izin kompetisi bisa berjalan lagi disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan, Mahfud MD, setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali dan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo,di Kantor Kemenkopolhukam, siang ini.

"Penyelesaian sepak bola diizinkan tanpa penonton," kata Mahfud MD saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkumham, Senin, 5 Desember 2022.

Kompetisi sepak bola di Tanah Air, Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, dihentikan setelah tragedi terjadi di Stadion Kanjuruhan, setelah laga Arema FC vs Persebaya Surabaya pada 1 Oktober lalu. Akibat kejadian itu sebanyak 135 orang dilaporkan meninggal dan ratusan orang mengalami luka-luka.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator liga dan PSSI sebelumnya telah menyusun format lanjutan Liga 1 dengan sistem bubble dan tanpa penonton. Setidaknya format tersebut akan diberlakukan hingga putaran pertama kompetisi selesai.

Untuk putaran kedua, belum ada kepastian apakah format itu akan tetap dipertahankan atau bisa kembali dihadiri penonton di stadion. Ketika ditanya soal kemungkinan ada penonton di putaran kedua, Menpora Amali mengatakan nantinya akan ada evaluasi lebih dulu. "Apa yang disampaikan oleh Pak Menkopolhukam itu adalah format sekarang," kata Amali.

"Dalam perjalananya tentu akan ada evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan pihak Polri tentukan format seperti apa. Bisa saja ada hal-hal yang harus diperbaiki dan sebagainya," ujar dia menambahkan.

Mulai hari ini, Liga 1 kembali dilanjutkan. Hari ini empat pertandingan digelar, yakni Bhayangkara FC vs PSS Sleman di Stadion Jatidiri, Semarang, Madura United vs PSIS Semarang di Stadion Manahan, Solo, PSM Makassar vs Persikabo 1973 di Stadion Sultan Agung, Bantul dan Persita Tangerang vs Bali United di Stadion Manahan.

Baca Juga: Liga 1 Dilanjutkan Lagi: Bhayangkara FC, PSIS Semarang, dan PSM Makassar Menang