Liga 1: Cerita Djanur Bagaimana Persikabo 1973 Pantau Berita Izin Pertandingan Menjelang Lawan PSM Makassar

Laskar Padjajaran merupakan salah satu tim yang melakoni pertandingan pada hari pertama lanjutan kompetisi, Senin, 5 Desember. Kickoff pertandingan Persikabo vs PSM Makassar di Stadion Sultan Agung, Bantul, sempat tertunda.

Jadwal Liga 1 Selasa 6 Desember 2022: Persebaya vs Barito Putera, Persija vs Borneo, Persis vs Rans

Jadwal Liga 1 Selasa 6 Desember 2022: Persebaya vs Barito Putera, Persija vs Borneo, Persis vs Rans

Jadwal Liga 1 pada Selasa, 6 Desember 2022, akan menampilkan 3 laga pekan ke-12: Persebaya vs Barito Putera, Persija vs Borneo, Persis vs Rans.

Baca Selengkapnya