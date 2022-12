Raih Penghargaan, Fajar / Rian Makin Semangat Tampil di BWF World Tour Finals 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto, berhasil meraih penghargaan dari Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) menjelang BWF World Tour Finals 2022. Pada Senin, 5 Desember 2022, BWF kembali menggelar tradisi gala dinner menjelang turnamen akhir musim World Tour Finals 2022 setelah terakhir kali digelar tiga tahun lalu.

Momen pemberian penghargaan tahunan serta undian grup untuk BWF World Tour Finals 2022 diadakan pada acara makan malam. Fajar / Rian pun meraih predikat sebagai Most Improved Player of The Year 2022. Mereka mengalahkan tunggal putra HS Prannoy (India) dan ganda putri Jeong Na-eun/Kim Hye-jeong (Korea Selatan).

"Alhamdulillah bersyukur atas penghargaan ini," kata Fajar mengenai trofi penghargaan dari BWF dalam rilis PBSI. "Saya sangat terharu karena tidak mudah perjuangannya, tapi kami bisa bangkit dan memenangkan ini. Tidak menyangka bisa menang karena nominasi-nominasi lain juga tampil luar biasa tahun ini."

Ganda putra peringkat ketiga dunia tersebut lantas berterima kasih kepada semua pihak yang terus mendukung karier mereka hingga saat ini. "Terima kasih kepada Allah SWT, orang tua, keluarga, PBSI, BWF, pelatih, tim support, dan teman-teman juga seluruh masyarakat Indonesia serta fans yang selalu mendukung kami sampai saat ini," ujar Fajar.

BWF World Tour Finals 2022 akan berlangsung di Nimibutr Arena, Thailand, pada 7-11 Desember. Fajar / Rian menempati posisi unggulan pertama, berdasarkan peringkat BWF World Tour, dan tergabung di Grup A. Mereka satu pool dengan Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia), Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang), dan Choi Sol-gyu/Kim Won-ho (Korea Selatan).

Penghargaan Most Improved Player of The Year 2022 pun menjadi motivasi tersendiri bagi Fajar / Rian untuk menghadapi BWF World Tour Finals nanti. "Semoga dengan penghargaan ini kita bisa lebih baik, lebih konsisten ke depannya. Ini juga menjadi suntikan motivasi untuk tampil World Tour Finals," kata Rian.

Daftar pemenang penghargaaan BWF tahun 2022:

Most Improved Player of The Year

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia)

Male Player of The Year

Viktor Axelsen (Denmark)

Female Player of The Year

Akane Yamaguchi (Jepang)

Pair of The Year

Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (China)

Eddy Choong Most Promising Player

Kodai Naraoka (Jepang)

Male Para Badminton Player of The Year

Daiki Kajiawara (Jepang)

Female Para Badminton Player of The Year

Manisha Ramadass (India)

Para Badminton Pair of The Year

Thomas Wandschneider/Rick Cornell Hellman (Jerman)

Baca Juga: Hasil Undian BWF World Tour Finals 2022: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Satu Grup