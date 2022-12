Pelatih Minta Gregoria Main Lepas di BWF World Tour Finals 2022

Gregoria vs Akane Yamaguchi (Jepang) Rekor pertemuan: 3-9 Pertemuan terakhir: Babak 32 besar Kejuaraan Dunia 2022 (Gregoria kalah 12-21, 15-21).

Gregoria vs An Se Young (Korea) Rekor pertemuan: 0-3 Pertemuan terakhir: Babak final Australian Open 2022 (Gregoria kalah 17-21, 9-21)

Gregoria vs Chen Yufei (Cina) Rekor pertemuan: 1-4 Pertemuan terakhir: Babak perempat final Japan Open 2022 (Gregoria kalah 17-21, 6-21)

Sementara itu, di Grup B ada Tai Tzu Ying (Taiwan), He Bing Jiao (Cina), dan dua wakil tuan rumah Ratchanok Intanon serta Busanan Ongbamrungphan.

Pada turnamen World Tour Finals, Gregoria berada di Grup A bersama unggulan pertama Chen Yufei (Cina), An Se Young (Korea Selatan), dan Akane Yamaguchi (Jepang). Ketiganya berada di posisi teratas rangking dunia.

Menjelang Berlaga di BWF World Tour Finals 2022, Fajar/Rian Raih Penghargaan Most Improved Player of The Year

Fajar/Rian yang meraih empat gelar tahun ini akan menjalani debutnya di BWF World Tour Finals 2022 sebagai unggulan teratas.

