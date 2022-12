Daftar Tim yang Lolos ke Babak Perempat Final Piala Dunia 2022 dan Jadwalnya

TEMPO.CO, Jakarta - Babak 16 besar Piala Dunia 2022 sudah berakhir pada Rabu dinihari, 7 Desember. Sebanyak delapan tim sudah melaju dan siap bertarung di babak perempat final.

Timnas Maroko dan Portugal menjadi dua tim terakhir yang lolos. Keduanya akan saling berhadapan di babak 8 besar.

Maroko melaju dengan menyingkirkan Spanyol. Kedua tim bermain imbang 0-0 selama 120 menit dan Maroko akhirnya menang adu penalti 3-0.

Pada babak adu penalti, tiga penendang Spanyol yaitu Pablo Sarabia, Carlos Soler, dan Sergio Busquets gagal melaksanakan tugasnya. Sedangkan tiga dari empat penendang Maroko yaitu Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech serta Achraf Hakimi sukses membobol gawang Unai Simon.

Beberapa jam setelahnya, Portugal merebut tiket perempat final Piala dengan mengalahkan Swiss 6-1.

Goncalo Ramos menjadi bintang dengan memborong tiga gol (menit 17, 51, dan 67).

Gol Portugal lainnya dicetak Pepe (33), Raphael Guerreiro (55), dan Raphael Leao (90+2). Sedangkan gol Swiss dicetak oleh Manuel Akanji (58).

Daftar Tim yang Lolos ke Perempat Final Piala Dunia 2022

Babak 16 besar sudah tuntas. Delapan tim sudah lolos ke babak perempat final. Inilah daftarnya:

Maroko

Portugal

Brasil

Kroasia

Prancis

Inggris

Argentina

Belanda.

Rekap Hasil Babak 16 Besar Piala Dunia

Babak 16 besar sudah berlangsung sejak 3 Desember hingga 7 Desember. Inilah ringkasannya:

Sabtu, 3 Desember 2022

Belanda vs AS 3-1

Argentina vs Australia 2-1

Minggu, 4 Desember

Prancis vs Polandia 3-1

Inggris vs Senegal 3-0.

Senin, 5 Desember

Jepang vs Kroasia 1-1 (penalti 1-3)

Brasil vs Korea 4-1.

Selasa, 6 Desember

Maroko vs Spanyol 0-0 (penalti 3-0)

Portugal vs Swiss 6-1

Jadwal Perempat Final Piala Dunia 2022

Jadwal babak perempat final Piala Dunia 2022 akan berlangsung pada 9-11 Desember:

Jumat, 9 Desember 2022

22.00 Kroasia vs Brasil (SCTV, Indosiar, Vidio).

Sabtu, 10 Desember 2022

02.00 Belanda vs Argentina (SCTV, Indosiar, Vidio)

22.00 Maroko vs Portugal (SCTV, Indosiar, Vidio).

Minggu, 11 Desember 2022

Inggris vs Prancis (SCTV, Indosiar, Vidio).

