Jadwal BWF World Tour Finals 2022, Anthony vs Jonatan Christie di Hari Pertama

Ganda campuran - Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai (Malaysia).

Ganda putra - Fajar Alfian /Muhammad Rian Ardianto vs Choi Sol-Gyu/Kim Won Ho (Korea Selatan) - Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia)

Ganda putri - Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia)

Tunggal putra - Anthony Sinisuka Ginting vs Jonatan Christie

Tunggal putri - Gregoria Mariska Tunjung vs Chen YufFei (China)

Namun kondisi itu tak hanya dirasakan Apriyani / Fadia, mengingat wakil tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung juga mengalami hal serupa. Gregoria akan menghadapi Chen Yu Fei (China), An Se Young (Korea Selatan) dan Akane Yamaguchi (Jepang).

Menjelang Berlaga di BWF World Tour Finals 2022, Fajar/Rian Raih Penghargaan Most Improved Player of The Year

Fajar/Rian yang meraih empat gelar tahun ini akan menjalani debutnya di BWF World Tour Finals 2022 sebagai unggulan teratas.

