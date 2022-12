Liga 1 Bali United vs Bhayangkara FC, Teco Minta Pemain Hormati Lawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Bali United Stefano Cugurra meminta para pemain untuk bekerja keras menghadapi Bhayangkara FC dalam laga lanjutan Liga 1. Duel Bali United vs Bhayangkara FC dijadwalkan berjalan di Stadion Manahan, Solo pada Kamis, 8 Desember 2022.

Dari sisi peringkat di klasemen, Bali United memang jauh di atas calon lawannya. Saat ini, Bali United menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga 1 musim 2022-2023 dengan meraih 24 poin. Sementara The Guardias, julukan bagi Bhayangkara FC, menempati posisi 14 dengan 12 poin.

Perolehan poin yang terpaut 12 angka tersebut tak membuat Stefano jemawa. Ia mengatakan tetap menaruh hormat kepada Bhayangkara FC. Apalagi, kedua tim sama-sama memiliki tren positif setelah menang di laga sebelumnya.



"Sebelumnya tim sudah meraih hasil bagus saat memulai kembali Liga 1 dan kali ini kami persiapan menghadapi Bhayangkara FC," kata pelatih yang akrab disapa Teco itu, Rabu, 7 Desember 2022.



Bali United yang dijuluki Serdadu Tridatu sukses mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 3-2. Sementara Bhayangkara FC juga berhasil menundukkan tim tamu, PSS Sleman dengan skor akhir 3-1.

"Kami tahu kualitas dari tim Bhayangkara dan kami respek terhadap mereka. Tim harus kerja keras untuk bisa meraih hasil positif di laga besok," kata pelatih asal Brasil tersebut.

Ditambah lagi, catatan pertemuan terakhir kedua tim saat turnamen pramusim Piala Presiden 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, 16 Juni lalu memihak Bhayangkara. Bali United saat itu harus menyerah dengan skor 1-2 dari tim asuhan Widodo Cahyono Putra.

"Tim bagus dan saya sudah beberapa pertandingan sudah bertemu mereka. Melihat beberapa tahun terakhir, Bhayangkara FC selalu berada di papan atas klasemen sementara di Liga. Kami Bali United menaruh respek dengan Bhayangkara FC," kata Teco.

Jadwal Liga 1 Pekan Ke-13

Kamis, 8 Desember 2022

15.15 PSS Sleman vs Madura United (Vidio)

15.15 PSM Makassar vs Persita Tangerang (Indosiar)

18.15 Bali United vs Bhayangkara FC (Indosiar).

