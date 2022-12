Elkan Baggott Cetak Gol, Gillingham Kalahkan Dagenham 3-2 dan Lolos ke Babak Ketiga Piala FA

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott, menjadi starter dan mencetak gol saat Gillingham FC mengalahkan Dagenham dengan skor 3-2 pada replay Piala FA babak kedua di Priestfield Stadium, Gillingham, Jumat, 9 Desember 2022.

Laga ini merupakan laga ulangan setelah kedua tim bermain 1-1, pada pertemuan pertama 27 September lalu. Kala itu, Baggott tak tampil karena cedera.

Pada laga ulangan di kandang Gillingham, Baggott sudah pulih dan dimainkan sejak awal. Ia menempat posisi bek tengah timnya, berpasangan dengan Max Ehmer.

Dua bek tengah ini tampil menawan dan sama-sama mencetak gol. Baggott mencetak gol lebih duhulu, pada menit ke-26. Gol dari sundulannya membuat kedudukan menjadi 1-1.

Ehmer kemudian membawa Gillingham unggul pada menit ke-77. Setelah gol ini, satu pemain Dagengham mendapat kartu merah. Namun, mereka justru mendapat gol lagi untuk menyamakan kedudukan jadi 2-2.

Gillingham, yang berlaga di divisi 4, akhirnya memastikan kemenangan atas lawan yang berada di divisi 5 itu berkat Hakeeb Adelakun di masa injury time.

Kemenangan 3-2 itu mengantar Gillingham lolos ke babak ketiga (64 besar). Mereka akan menghadapi klub premier League, Leicester City.

Jadwal babak ketiga Piala FA juga akan menampilkan laga sesama klub Premier League, termasuk Manchester United vs Everton, Crystal Palace vs Southampton, Liverpool vs Wolves, dan Manchester City vs Chelsea. Pertandingan akan ebrlangsung 7 dan 8 Januari 2023.

