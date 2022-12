Jadwal BWF World Tour Finals 2022: 6 Wakil Indonesia Hadapi Partai Penentuan

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Fajar / Rian) harus bekerja ekstra pada fase penyisihan grup BWF World Tour Finals 2022. Mereka harus mengemas kemenangan ketiga dari pertandingan Grup A di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand, Jumat, 9 Desember 2022.

Meski sudah mengantongi dua kemenangan dari pertandingan sebelumnya, secara perhitungan poin, posisi Fajar / Rian masih belum menguntungkan. Mereka harus memastikan kemenangan atas wakil Malaysia, Ong Yew Sin / Teo Ee Yi pada partai ketiga, untuk mengamankan langkah ke semifinal.

"Ong / Teo punya pertahanan yang baik, kita harus mewaspadai itu. Walau kesempatannya besar tapi kita belum lolos ke semifinal jadi tidak boleh lengah. Tetap mengincar kemenangan dan hasil terbaik," kata Fajar lewat pesan singkat PP PBSI di Jakarta.

Berbeda dengan Fajar/Rian, pasangan Hendra Setiawan / Mohammad Ahsan yang juga mengemas dua kemenangan sudah dipastikan lolos ke babak semifinal turnamen akhir tahun itu. Kepastian tersebut didapat pasangan berjuluk The Daddies itu setelah mencetak kemenangan kedua saat menghadapi Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen asal Denmark. "Alhamdulillah bersyukur bisa mencapai target lolos grup dan ke semifinal," kata Ahsan.

Selain Hendra/Ahsan, wakil Grup B lainnya yang lolos ke babak semifinal Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi yang juga mengantongi dua kemenangan. Pada partai kedua, ganda putra asal China itu mengalahkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia).

Dengan dua kemenangan Hendra / Ahsan dan Liu / Ou, maka pesaing lainnya di Grup B sudah tidak mungkin menyamai perolehan poin dengan sisa satu pertandingan. Pada partai ketiga, Hendra/Ahsan akan berjumpa Liu/Ou untuk menentukan juara atau runner-up Grup B.

Sejumlah wakil Indonesia juga akan menghadapi laga penentuan untuk melangkah ke babak semifinal. Berikut daftar pertandingan wakil Indonesia pada partai ketiga babak penyisihan BWF World Tour Finals 2022 yang dimulai pukul 11.00 WIB hari ini.

Lapangan 1

Partai 1: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Chen Qin Cheng/Jia Yi Fan (China)

Partai 3: Jonatan Christie vs Chou Tien Chen (Taiwan)

Partai 5: Anthony Sinisuka Ginting vs Loh Kean Yew (Singapura)

Lapangan 2

Partai 1: Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi (Jepang)

Partai 4: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia)

Partai 9: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis)

Partai 10: Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (China)

Baca juga: Kunci Fajar / Rian Kalahkan Hoki / Kobayashi di BWF World Tour Finals 2022