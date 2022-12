Where is Messi? Messi Ada di Final Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain timnas Argentina, Lionel Messi, kembali menjadi sorotan. Ejekan "Where is Messi?" atau "Di mana Messi?" menjadi perbincangan usai Argentina lolos ke final Piala Dunia 2022. Ejekan tersebut diketahui bermula saat Argentina kalah melawan Arab Saudi di babak penyisihan grup.

Pada laga penyisihan, jagat sosial media sempat ramai sindiran "Where is Messi?", yang ditujukan ke timnas Argentina. Rupanya, tren viral itu bermula dari fans Arab Saudi yang meneriakkan kalimat "Where is Messi?" Sindiran dilontarkan saat wawancara dengan salah seorang reporter TV, usai The Green Falcons kalahkan Tim Tango secara dramatis.

Namun, usai pertandingan melawan Kroasia, fans Argentina menyindir balik ejekan fans Arab Saudi tersebut. Melansir ESPN, fans yang berada di Stadion Lusail membentangkan sebuah poster bertuliskan "Where Is Messi?".

Fans Argentina pun banyak memberikan ejekan balik. Di Twitter, mereka menyebut Messi sekarang sudah berada di final.

"Where is Messi?" Lionel Messi now: "We are in the final" tulis @GurjitVirk7.

"They said “where is Messi”he is now in the final…" tulis @Khaledamrrrr.

"Where is messi? Messi in the final" tulis @_albishr.

Meskipun demikian, sang GOAT mengakui kekalahannya atas timnas Arab Saudi menjadi sebuah kekuatan pendorong dan juga pembelajaran tersendiri bagi dirinya beserta rekan setim. Pernyataan itu ia tegaskan lewat momen wawancara bersama pihak media.

"Kekalahan dari Arab Saudi adalah sebuah pukulan keras bagi seluruh tim, tetapi kami membuktikan betapa hebatnya kami," kata Messi pascalaga, seperti dikutip dari Talksport.

"Meskipun kami kalah di pertandingan awal, para pemain kami menganggap setiap pertandingan adalah final," kata dia.

Messi sendiri di Piala Dunia 2022 memecahkan rekor fantastis. Koleksi 11 gol dan 8 assistnya sejauh ini menyamai pencapaian Ronaldo dan Miroslav Klose. Dari total 11 gol, Lionel Messi sementara dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia dari keseluruhan pemain aktif. Tak hanya itu, jumlah 8 kali assistnya menyamai rekor milik sang legenda sepakbola Diego Maradona.

Messi memang menampilkan performa terbaiknya di Qatar. Piala Dunia kali ini dianggap sebagai yang terakhir. "Ini adalah kesempatan terakhir untuk mewujudkan impian saya," ujar Messi.

