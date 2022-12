Klasemen Liga 1 Setelah Jadwal Pekan Ke-14 Usai: Ada 5 Fakta Menarik

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga 1 pekan ke-14 sudah usai digelar. Skor imbang mendominasi, yakni terjadi dalam lima dari sembilan laga.

Beberapa hal menarik bisa diamati dari rangkaian laga pekan ke-14, seperti di bawah ini:

1. Bali United merebut puncak klasemen seteah menang 3-1 atas Madura United. Mereka kini mengemas nilai 30 dari 14 laga, unggul satu poin dari PSM Makassar yang baru bermain 13 kali.

2. PSM Makassar ditahan Bhayangkara FC dengan skor 0-0. Meski kehilangan poin, tim Juku Eja masih mampu mempertahankan rekor tak terkalahkan. Mereka menang 8 kali dan seri 5 kali.

3. Arema FC terus menang sejak kompetisi bergulir lagi di bulan ini. Mereka menang 1-0 atas Persikabo 1973 dalam pertandingan pekan ke-14 dan kini menempati posisi kedelapan klasemen.

4. Persib Bandung ditahan Dewa United 1-1. Pelatih Luis Milla kehilangan poin untuk pertama kalinya setelah terus menang dalam lima laga awalnya bersama Maung Bandung.

5. Persik Kediri belum juga mampu meraih kemenangan pertamanya musim ini. Hasil seri 1-1 saat melawan Persebaya Surabaya membuat mereka tetap terpuruk di dasar klasemen.

Rekap Hasil Liga 1 Pekan Ke-14

Senin, 12 Desember 2022

Borneo FC vs PSS Sleman 0-0

Bhayangkara FC vs PSM Makassar 0-0

Madura United vs Bali United 1-3.

Selasa, 13 Desember 2022

Persebaya Surabaya vs Persik Kediri 1-1

Persita Tangerang vs Rans Nusantara FC 4-1

PSIS Semarang vs Persija Jakarta 2-0.

Rabu, 14 Desember 2022

Persikabo vs Arema FC 0-1

Persis Solo vs Barito Putera 0-0

Dewa United vs Persib Bandung 1-1.

Klasemen Liga 1





