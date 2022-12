Aktif Bersepeda ke Kantor, Karyawan Tempo Terima Penghargaan dari Greenpeace

TEMPO.CO, Jakarta - Greenpeace Indonesia bersama komunitas sepeda Bike To Work memberikan penghargaan kepada sejumlah penggiat sepeda. Acara penghargaan yang berlangsung Rabu, 14 Desember 2022 tersebut diberikan kepada mereka yang rutin bersepeda dalam kegiatan harian, seperti pergi ke kantor.

Salah satu yang menerima penghargaan tersebut adalah Dicky Noolan. Ia menerima apresiasi Jakarta Future Mobility #PekerjaBersepedaJakarta dari Greenpeace dan komunitas Bike To Work. Total ada 12 orang yang menerima penghargaan tersebut.

Dicky mengatakan tak menyangka menerima penghargaan tersebut. "Saya waktu itu dikasih undangan oleh pengurus dari Bike To Work. Saya sempat tanya ini apa? Humasnya Bike To Work, Julius, bilang Anda dapat penghargaan dari Greenpeace dan Bike To Work," kata Dicky, Jumat, 16 Desember 2022.

Dicky merupakan salah satu pekerja yang aktif menggunakan sepeda saat pergi ke kantor. Ia menceritakan mulai tertarik untuk bersepeda ke kantor sejak 2007, tapi saat itu belum setiap hari.

Saat mulai terbiasa, Dicky lantas memutuskan setiap hari bersepeda ke kantor dari rumahnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan ke Palmerah di Jakarta Barat. "Tahun 2008 saya mulai setiap hari naik sepeda ke kantor. Pergi-pulang sekitar 45-48 kilometer. Waktu yang saya tempuh sekitar 1 jam 10 menit. Saya kalau berangkat dari rumah sekitar jam 6 pagi," ujar dia.

Ia menuturkan awal mula tertarik menggunakan sepeda sebagai alat transportasi harian ke kantor karena melihat orang di jalan. "Waktu saya melihat kok kayaknya asyik naik sepeda di tengah kemacetan. Selain itu, ini kan juga bisa sambil olahraga. Jadi ke kantornya dapat, olahraganya dapat juga," kata Dicky.

Banyak pengalaman yang terjadi ketika Dicky menggunakan sepeda untuk ke kantor. Salah satunya adalah ban sepeda yang bocor. Oleh sebab itu sebagai antisipasi Dicky selalu membawa ban dalam dan juga pompa angin.

"Saya kalau melihat ada orang naik sepeda terus didorong pasti saya tanya. Kalau bannya bocor saya bilang pakai punya saya kalau tidak punya. Nanti ban yang bocor saya bawa biar saya tambal," tuturnya.

Dicky Noolan, Penggiat Bike To Work. Kredit: Istimewa

Selain aktivitas harian bersepeda ke kantor, Dicky juga punya pengalaman terjauh menggowes dari Jakarta ke Yogyakarta. "Sekitar tahun 2017 atau 2018. Total berlima dengan teman-teman. Kami berangkat hari Sabtu dari Jakarta sampai Yogyakarta hari Selasa," ujar dia.

Lebih lanjut, Dicky mengatakan, akan terus bersepeda sampai fisiknya tidak sanggup mengayuh lagi. Selain itu, ia juga sudah membiasakan keluarganya untuk bersepeda, meski pada waktu tertentu saja.

"Sekarang bersepeda jauh lebih baik daripada 15 tahun lalu. Apalagi sekarang ada jalur sepeda," kata dia.

Profil Dicky Noolan

- Nama Lengkap: Dicky Noolan

- Tanggal Lahir: 22 Januari 1975

- Pekerjaan: Kepala Bagian Produksi PT Tempo Inti Media

Baca: 12 Penggiat Olahraga Sepeda Raih Penghargaan Jakarta Future Mobility, Salah Satunya Karyawan Tempo