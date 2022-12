Davido Jadi Salah Satu Pengisi Acara Penutupan Piala Dunia 2022 yang Berlangsung sebelum Laga Final

TEMPO.CO, Jakarta - Davido akan menjadi salah satu pengisi upacara penutupan Piala Dunia 2022 di Stadion Lusail, Doha, Qatar, Minggu, 18 Desember. Acara tersebut akan belangsung menjelang laga final Argentina vs Prancis yang dijadwalkan kick-off mulai 22.00 WIB.

Upacara penutupan gelaran akbar ini mengangkat tema “A Night to Remember”. Akan ada pertunjukkan musim dan puisi. Lagu resmi (soundtrack) Piala Dunia 2022 ‘(Hayya Hayya) Better Together akan dinyanyikan oleh Davido (musisi Nigeria-Amerika) dan Aisha (Qatar). Mereka akan menggebrak panggung stadion berkapasitas 88 ribu tersebut.

Deretan artis lain yang juga akan menyemarakan penutupan Piala Dunia Qatar adalah Ozuna (Puerto Rico) dan Gims (Kongo) akan membawakan 'Arhbo'. Selain itu, ada Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad, dan Manal yang akan membawakan 'Light the Sky' di acara tersebut.

Dilansir dari Sportsbrief, Davido telah berada di Qatar dan sedang bersiap untuk acara penutupan Piala Dunia. Dalam sebuah foto yang dibagikan di media sosial, ia tiba di Doha bersama musisi Ghana, Stonebwoy dan asisten pelatih tim berjuluk Black Stars tersebut, George Boateng.

Davido Sang Raja Afrobeat Modern

Pemilik nama lengkap David Adedeji Adeleke merupakan salah satu artis terbaik yang muncul saat terjadi demam musik bergenre Afrobeat. Ia sering menulis lagu dalam bahasa Inggris. Ia juga fasih berbahasa Yoruba, salah satu bahasa utama Nigeria.

Sebagai penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman, Davido banyak memadukan elemen tradisional Afrika dengan irama pop dalam kebanyakan aransemen musiknya.

Davido memulai debut sebagai penyanyi pada 2012, dengan merilis album ‘Omo Baba Olowo’. Ia memenangkan penghargaan Next Rated dari The Headies setelah merilis single kedua ‘Dami Duro’ yang diambil dari album pertamanya.

Pada Januari 2016, musisi kelahiran Atlanta itu menandatangani kontrak rekaman dengan Sony Music. Kemudian mendirikan label rekaman Davido Music Worldwide (DMW), yang menaungi para artis seperti Dremo, Yonda, Peruzzi, Idowest From Lagos Island, DJ Ecool, Danagog, B-Red, Deekay, May D, Deinde, Ayanfe, dan Liya.

Pada November 2019, Davido merilis album kedua ‘A Good Time’ dengan single ‘Blow My Mind’ yang menjadi lagu andalannya yang menampilkan penyanyi Amerika Populer, Chris Brown. Masih pada tahun yang sama, ia dinobatkan sebagai salah satu dari 100 orang Afrika paling berpengaruh oleh majalah New African.

Penyanyi berusia 30 tahun itu meluncurkan album ketiganya 'A Better Time' pada November 2020.

Davido terkenal sebagai Raja Afrobeat Modern dengan hitnya ‘Fall’ yang menjadi lagu pop Nigeria dengan tangga lagu terlama dalam sejarah Billboard.

SPORTINGNEWS | SPORTSBRIEF | DESY ALHAMDIANA PUTRI

Baca Juga: Prediksi Argentina vs Prancis di Final Piala Dunia 2022 Malam Ini, Duel Sengit Bakal Tersaji di Stadion Lusail