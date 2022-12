Rekap Hasil dan Klasemen Liga 1 Pekan Ke-16: Madura United Bertahkta di Puncak

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga 1 pekan ke-16 sudah usai digear. Sejumlah hasil yang mengejutkan tersaji.

Madura United menang 2-0 atas Arema FC. Mereka naik ke puncak klasemen dengen mengemas nilai 32, unggul selisih gol dari PSM Makassar yang bangkit dan menang 2-0 atas PSIS Semarang.

Borneo FC kehilangan puncak klasemen setelah ditahan Rans Nusantara FC 0-0. Mereka melorot ke posisi ketiga klasemen dengan nilai 31.

Kejutan juga terjadi pad apekan ini. Bali United, yang merupakan juara bertahan, kalah 1-2 dari PSS Sleman. Mereka menderita kekalahan keduanya secara beruntun sehingga turun ke posisi keempat klasemen dengan nilai 30.

Persija Jakarta mampu menang 3-2 atas Dewa United. Barito Putera menang 2-0 atas Bhayangkara FC. Sedangkan Persebaya Surabaya ditahan Persis Solo 0-0.

Persib Bandung mampu menjaga tren posirifnya dan tak memastikan tetap terkalahkan dalam delapan laga terakhir dengan kemenangan 1-0 atas Persita Tangerang.

Liga 1 Pekan Ke-16

Senin, 20 Desember 2022

RANS Nusantara vs Borneo FC 0-0

PSM Makassar vs PSIS Semarang 2-0

Bali United vs PSS Sleman 1-2

Selasa, 20 Desember 2022

Arema FC vs Madura United 0-2

Barito Putera vs Bhayangkara FC 2-0

Persija Jakarta vs Dewa United 3-2.

Rabu, 21 Desember 2022

Persebaya vs Persis Solo 0-0

Persib Bandung vs Persita 1-0

Persikabo 1973 vs Persik Kediri 0-0.

Klasemen Liga 1

Jadwal Liga 1 pekan ke-17 akan mulai bergulir, Kamis hari ini, 22 Desember 2022, dengan menghadirkan satu pertandingan, yakni PSIS Semarang vs Bali United, yang akan berlangsung mulai 18.30.

