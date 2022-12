Ini Deretan 4 Pesepakbola Legendaris yang Membimbing Lionel Messi

TEMPO.CO, Jakarta - Perjalanan Messi menjadi pemain terbaik di dunia tak lepas dari sejumlah pemain legenda yang menginspirasinya, bahkan membimbingnya secara langsung. Dilansir dari berbagai sumber, berikut beberapa legenda yang membimbing Lionel Messi.

1. Diego Maradona

Dikutip dari laman Four Four Two, salah satu pesepak bola yang menginspirasi Lionel Messi adalah legenda Argentina, Diego Maradona. Sejak melakukan debutnya untuk Barcelona pada 2004, Messi mengakui jika ada orang yang menginspirasinya saat masih muda, itu adalah Maradona. "Ketika saya tumbuh dewasa, Maradona baru saja kembali ke Argentina setelah bermain bersama Sevilla. Dia kembali ke Newell's Old Boys pada 1993, dan dia mampu membawa Argentina ke Piala Dunia lainnya setelah lolos babak play off. Saya bisa katakan tanpa keraguan bahwa, jika seseorang menginspirasi saya untuk menjadi pesepakbola, itu adalah dia,” ujar Messi.

2. Ronaldinho

Baca : Jubah Messi dan Sebutan Sheikh Saat Terima Trofi Piala Dunia 2022, Apa Maknanya ?

Dikutip dari laman Marca, saat di Barcelona, Ronaldinho telah memenangkan Liga Champions, Piala Dunia, Copa Libertadores, dan Ballon d'Or. Banyak pihak yang telah mengakui bakat dari pemain Brazil ini sebagai salah satu talenta terbaik dan ia secara simbolis membantu gol pertama Messi untuk Barcelona.

“Saya cukup beruntung memberinya umpan untuk gol pertamanya. Seiring waktu, sangat menyenangkan melihat seseorang yang mulai begitu dekat dengan Anda dan kemudian menaklukkan dunia,” ujar Ronaldinho pada Panenka Magazine.

Pada situs resmi klub, Messi sebelumnya pernah memuji Ronaldinho dengan mengubah Barcelona menjadi lebih baik.

3. Juan Roman Riquelme

Melansir laman SNL24, menurut mantan agennya, Juan Roman Riquelme adalah pesepakbola yang paling dia kagumi. Menurut Josip Minguella, saat Riquelme bergabung di Barca pada 2002, Messi bahkan melihat Riquelme seperti Yesus Kristus.

“Kadang-kadang Leo datang untuk pesta barbekyu dan saya ingat suatu kali ketika Riquelme, Fabio Rochemback, Thiago Motta, dan beberapa pemain lain datang, dan saya masih bisa melihat Messi duduk di bawah meja menatap Riquelme seolah-olah dia adalah Yesus Kristus,” tulis Minguella di kolom SPORT.

Di Timnas Argentina, Messi kerap berlatih bersama Riquelme dan meniru cara Riquelme melakukan tendangan bebas hingga memberikan assis.

4. Pablo Aimar

Mengacu laman Khaleej Times, meskipun Messi telah meraih kesuksesan yang fenomenal, tetapi ia tetap menganggap Aimar sebagai idola terbesarnya. Salah satu hal ikonik diantara Messi dan Aimar adalah dribbling dan visinya yang sama-sama menyulitkan lawan.

Saat bergabung bersama River Plate, tak butuh waktu lama bagi Aimar menjadi favorit penonton salah satu klub terbesar Argentina ini. Kemudian saat berseragam Valencia, Aimar menjadi bintang yang memenangkan dua gelar La Liga pada 2002 dan 2004.

MUHAMMAD SYAIFULLOH

Baca : Messi Disebut sebagai Juru Selamat dalam Gereja Maradona, Begini Alasannya !

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.