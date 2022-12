Harga Pasar Lionel Messi dan Kylian Mbappe, 2 Bintang Piala Dunia 2022 di Klub PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi bersama Argentina berhasil mengalahkan Prancis di final Piala Dunia 2022, pada Ahad18 Desember 2022. Pada babak pertama, Argentina berhasil menguasai pertandingan dan mendapat dua gol. Gol pertama dari Messi lewat penalti dan gol kedua dilesakkan Angel Di Maria.

Kemudian memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung sengit. Prancis berhasil menyeimbangkan permainan dengan dua gol lewat Kylian Mbappe. Pada babak tambahan, masing-masing negara masih bermain ngotot. Messi dan Mbappe masing-masing mencetak gol dan pertandingan harus dilanjut ke babak penalti. Argentina meraih empat poin penalti, sedangkan Prancis meraih dua poin penalti.

Baca: Foto Lionel Messi Angkat Trofi Piala Dunia 2022 sebagai Unggahan Instagram dengan Like Terbanyak

Dari narasi singkat pertandingan final Piala Dunia 2022, tentu dapat dilihat bahwa Messi dan Mbappe merupakan dua bintang yang bersinar. Dengan kemenangan Argentina, Messi melengkapi capaian-capaiannya. Dan dengan begitu, banyak orang setuju bahwa ia adalah The Greatest of All Time atau The GOAT.

Sedangkan, Mbappe berhasil mendapatkan Golden Boot Award, sebuah penghargaan yang didapat karena mencetak gol terbanyak sepanjang Piala Dunia 2022. Lalu, di manakah tempat singgah kedua bintang piala dunia ini sekarang? Dan berapa harga pasar kedua pemain ini?

Saat ini, Messi dan Mbappe sama-sama singgah di klub Paris Saint-Germain F.C. (PSG). Dikutip dari Transfermarkt, Mbappe terlebih dahulu masuk ke dalam PSG dengan status pinjaman dari AS Monaco pada Agustus 2017.

Mbappe ditransfer sebagai pemain pinjaman hingga 30 Juni 2018. Kemudian, PSG resmi mengontrak Mbappe dengan total biaya transfer dari AS Monaco ke PSG mencapai 180 juta EUR. Sekarang, pemain bernomor punggung 7 ini diperkirakan memiliki harga pasar (market value) sebesar 160 juta EUR, tentu harga ini di luar dari biaya transfer jika kelak PSG akan melepas Mbappe.

Berbeda dengan Kylian Mbappe, Messi baru bergabung ke PSG pada musim 2021/2022. Messi resmi meninggalkan FC Barcelona pada 10 Agustus 2021. Messi dibeli PSG dengan harga pasar 80 juta EUR dan bebas biaya transfer. Saat ini, pemain bernomor punggung 30 ini diperkirakan memiliki harga pasar sebesar 50 juta EUR. Lagi-lagi, harga ini di luar dari biaya transfer.

RYZAL CATUR ANANDA SANDHY SURYA

Baca juga: 3 Hari Usai Kalah di Final Piala Dunia 2022, Kylian Mbappe Sudah Berlatih Bersama PSG

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.