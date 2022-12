Kaleidoskop Sepak Bola April 2022: 3 Kabar dari Manchester United dan Hasil Undian Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Tak terasa tahun 2022 akan segera berakhir. Begitu banyak kejadian yang telah terjadi di pangung sepak bola selama April lalu. Berikut rangkuman peristiwa yang kami rangkum dalam kaleidoskop tahun ini.

Klub raksasa Inggris, Manchester United, menjadi sorotan usai penunjukan Erik ten Hag sebagai manajer klub. Tak hanya itu, aksi suporter Setan Merah membuat klub dikenai denda, dan ancaman bom yang kepada bek tengah United, Harry Maguire.

Selain tiga berita soal Manchester United, undian Piala Dunia 2022 juga penting untuk dimasukkan dalam kaleidoskop April tahun ini. Berikut paparan detail peristiwa tersebut.

Erik ten Hag diumumkan sebagai manajer baru Manchester United

Manchester United secara resmi mengumumkan penunjukkan Erik ten Hag sebagai manajer baru untuk musim depan. Pelatih berusia 52 tahun itu menandatangani kontrak tiga tahun (lebih tepatnya hingga Juni 2025) dengan tambahan opsi perpanjang satu tahun.

Direktur sepak bola klub saat itu, John Murtough, menilai bahwa selama empat tahun terakhir kariernya di Ajax Amsterdam, Ten Hag mampu membuktikan keterampilannya sebagai salah satu pelatih paling menarik dan sukses di Eropa.

“Dalam percakapan kami dengan Erik menjelang penunjukkan ini, kami sangat terkesan dengan visi jangka panjangnya untuk mengembalikan Manchester United ke level yang kami idamkan untuk bersaing dan dorongan serta tekadnya untuk mencapai itu,” kata Murtough.

Manchester United didenda karena ulah suporter

Manchester United mendapat hukuman berupa denda dari Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA), akibat ulah para suporter seusai pertandingan Liga Champions lawan Atletico Madrid di Old Trafford. MU didenda sebesar 10 ribu euro atau sekitar Rp 152 juta (mengikuti kurs saat itu).

Kronologi kejadian itu bermula saat Atletico meraih kemenangan agregat 2-1 atas MU di babak 16 besar Liga Champions. Setelah peluit akhir dibunyikan, pelatih Diego Simeone langsung berlari menuju lorong ruang ganti pemain. Mulai dari situlah sejumlah penggemar Setan Merah melempari pelatih asal Argentina itu dengan beberapa benda, termasuk botol dari arah tribun stadion.

Menyusul insiden tersebut, Simeone mengaku tak sadar telah menjadi sasaran kekecewaan pendukung MU usai kalah di kandang mereka sendiri. Ia justru tak menghentikan larinya dan terus melangkah menuju ruang ganti para pemain.

“Saat ke luar lapangan, saya berlari karena saya senang dan saya suka menikmati waktu (kemenangan) sendiri di ruang ganti. Saya tidak tahu ada hal lain yang terjadi,” kata sang pelatih dalam konferensi pers pasca pertandingan.

Harry Maguire dapat ancaman bom usai kalah telak lawan Liverpool

Harry Maguire. REUTERS

Harry Maguire mendapat ancaman bom di kediaman keluarganya di Chesire, Inggris. Peristiwa itu terjadi setelah Manchester United kalah telak, 4-0 dari Liverpool saat bermain di Liga Inggris, di Anfield, pada Rabu, 20 April 2022. Kapten MU itu menerima sebuah email yang mengklaim adanya bom yang ditempatkan di kediamannya yang ditinggali bersama pasangannya dan kedua anak perempuannya.

Menyusul laporan tersebut, juru bicara Manchester United mengonfirmasi berita itu dengan mengatakan bahwa insiden ini dianggap sebagai ancaman serius bagi Maguire dan keluarganya.

“Dalam 24 jam terakhir, Harry telah menerima ancaman serius ke rumah keluarganya. Dia telah melaporkan hal ini ke polisi yang sekarang tengah menyelidiki masalah ini,” kata juru bicara dilansir dari Mirror.

“Keselamatan keluarganya dan orang-orang di sekitar jelas menjadi prioritas nomor satu Harry. Dia akan terus mempersiapkan pertandingan akhir pekan ini (MU vs Arsenal) seperti biasa dan kami tidak akan berkomentar lebih detail untuk saat ini,”

Dalam sebuah pernyataan, kepolisian Chesire juga membenarkan bahwa mereka menerima panggilan terkait ancaman bom di Kawasan Wilmslow pada Rabu, sehari setelag United kalah 0-4 dari Liverpool di Anfield.

“Tidak ada tindakan evakuasi. Tetapi sebagai tindakan pencegahan, anjing pelacak bahan peledak berada di lokasi sore ini (Kamis, 21 April 2022) untuk melakukan pencarian (bom) di area sekitar,”

Penampilan Maguire di musim 2021-2022 memang menjadi sorotan banyak orang, karena dianggap sering melakukan aksi blunder di lini belakang Manchester United. Dan, setelah kekalahan Setan Merah dari Liverpool, seruan #MaguireOut muncul di media sosial untuk mendesak bek tengah itu keluar dari klub.

Undian Piala Dunia 2022

Drawing atau undian Piala Dunia 2022 telah digelar di Doha Exhibition and Convention Center, Qatar, pada Jumat 1 April 2022 malam WIB.

FIFA mengadakan pengundian atau drawing Piala Dunia 2022 Qatar di Doha, pada Jumat, 1 April 2022. Dari hasil tersebut, pembagian grup untuk 32 tim mulai menjadi sorotan.

Qatar selaku tuan rumah telah memastikan tempatnya di Grup A bersama Ekuador, Senegal, dan Belanda, di mana tim berjuluk Oranje ini akan menjadi penantang kuat untuk lolos ke babak 16 besar.

Ada juga Grup B, Inggris akan menghadapi Amerika Serikat yang dalam sejarahnya, The Three Lions belum pernah menang kendati telah dua kali melawan AS di Piala Dunia.

Persaingan berat akan terjadi di Grup E. Spanyol dan Jerman merupakan dua tim besar Eropa yang sama-sama pernah juara, akan saling berhadapan di turnamen yang diadakan di Qatar ini.

Sementara itu, gelaran sepak bola internasional ini telah berakhir dengan Argentina yang keluar sebagai juara Piala Dunia 2022. La Albiceleste sukses menyingkirkan juara bertahan Prancis dari pertarungan sengit kedua tim yang memperebutkan gelar juara.

Setelah bermain imbang 3-3, laga dilanjutkan dengan adu penalti yang berakhir dengan 4-2 untuk timnas Argentina di Stadion Lusail, Minggu, 18 Desember 2022. Hasil itu membuat Lionel Messi dan rekan-rekannya berhasil membawa negaranya menjadi juara di Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah 1978 dan 1986.

DESY ALHAMDIANA PUTRI

