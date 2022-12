47 Tahun Pegolf Tiger Woods, Bangkit Setelah Kecelakaan Nyaris Renggut Nyawanya

TEMPO.CO, Jakarta - Tiger Woods memiliki nama asli Eldrick Woods, ia lahir 30 Desember 1975 di Cypress, California, Amerika Serikat. Tiger Woods adalah pegolf Amerika Serikat legendaris yang menjadi pemain profesional di akhir 1990-an dan awal 2000-an.

Merujuk www-britannica-com pada 1997, Tiger Woods menjadi pegolf pertama keturunan Afrika-Amerika atau Asia yang memenangi Masters Tournament, salah satu ajang olahraga paling bergengsi. Dengan kemenangannya di Masters 2001, Woods menjadi pemain pertama yang memenangkan empat turnamen besar golf berturut-turut yakni US Open , the British Open (Open Championship), and the PGA Championship.

Woods adalah anak dari ayah Afrika-Amerika dan ibu Thailand. Seorang pemain yang berbakat secara alami, dia bermain golf pada usia yang sangat muda dan segera menjadi anak yang berbakat, bermain golf di program televisi ketika dia berusia dua tahun dan menembak 48 lebih dari sembilan hole pada usia tiga tahun. Pada 1991, pada usia 15 tahun, ia menjadi pemenang termuda Kejuaraan Amatir Junior AS, ia juga merebut gelar Junior Amatir tahun 1992 dan 1993.

Pada 1994 ia memenangi tiga Kejuaraan Amatir AS berturut-turut. Dia mendaftar di Universitas Stanford pada tahun 1994 dan lulus pada 1996. Setelah mengklaim gelar Amatir AS ketiganya, Woods meninggalkan perguruan tinggi dan menjadi profesional pada 29 Agustus 1996. Bermain sebagai pemain profesional di delapan PGA peristiwa pada 1996, ia memenangi dua gelar dan dinobatkan sebagai Rookie of the Year PGA Tour.

Pada Januari 2021 Woods mengumumkan bahwa dia telah menjalani operasi punggung kelimanya dan diperkirakan tidak akan kembali ke kompetisi paling cepat April.

Namun pada 23 Februari 2021, Woods mengalami kecelakaan mobil SUV genesis GV80 yang dia kendarai di kawasan Los Angeles, AS. Kecelakaan tunggal ini mengharuskan kaki kanannya dioperasi.

Dalam keterangan kepada Departemen Sheriff Los Angeles. Tiger Woods mengatakan tidak tahu bagaimana kecelakaan mobil itu terjadi. Bahkan, salah satu legenda golf ini mengaku tidak ingat saat mengemudi.

Sembilan bulan setelah kecelakaan itu, Woods mengadakan konferensi pers yang menimbulkan keraguan apakah ia akan berkompetisi lagi di tur profesional. Namun, pada April 2022 ia kembali ke PGA Tour, berlaga di Masters. Meski berhasil lolos, Woods semakin kesulitan, terhambat oleh cedera sebelumnya,

Prestasi Tiger Woods

1. Presidential Medal of Freedom (2019)

2. Masters Tournament (2019)

3. U.S. Open (2008)

4. PGA Championship (2007)

5. PGA Championship (2006)

6. British Open (2006)

7. British Open (2005)

8. Masters Tournament (2005)

9. U.S. Open (2002)

10. Masters Tournament (2002)

11. Masters Tournament (2001)

12. PGA Championship (2000)

13. U.S. Open (2000)

14. British Open (2000)

15.PGA Championship (1999)

16. Masters Tournament (1997)

YOLANDA AGNE

