Jadwal Bola Senin 2 Januari 2023: Liga Inggris, Liga Prancis, Piala AFF; Ada Liverpool dan Timnas Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin malam hingga Selasa dinihari, 3 Januari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Prancis, dan Piala AFF.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga Inggris

Liga Inggris memasuki pekan ke-19. Malam ini ada satu laga yang akan hadir: Brentford vs Liverpool.

Liverpool akan menjaga tren positif setelah terus menang dalam empat laga terakhirnya. The Reds menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 29 dari 16 laga.

Baca Juga: Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-18

Brentford tak terkalahkan dalam lima laga terakhir, dengan meraih dua kemenangan. Mereka kini ada di posisi ke-10 dengan nilai 23.

Jadwal

00:30 Brentford vs Liverpool (SCTV).

Liga Prancis

Liga Prancis pekan ke-17 akan berlanjut malam ini. Ada empat laga yang akan berlangsung, termasuk aksi Marseille yang akan berusaha mempertahankan posisi ketiga klasemen yang tengah diincar Monaco.

Jadwal selengkapnya:

21:00 Strasbourg vs Troyes

23:00 Lille vs Reims

01:00 Montpellier vs Marseille

03:00 Rennes vs Nice.

Piala AFF 2022

Jadwal Piala AFF 2022 akan menampilkan laga terakhir Grup A. Timnas Indonesia akan berusaha mengejar tiket semifinal, saat berlaga di kandang Filipina.

Indonesia ada di posisi kedua klasemen dengan nilai tujuh, kalah selisih gol dari Thailand. Kedua tim unggul satu angka dari Kamboja yang juga masih berpeluang lolos.

Tim Garuda dan Thailand sama-sama hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos ke empat besar.

Jadwal selengkapnya:

19:30 Filipina vs Indonesia (RCTI)

19:30 Thailand vs Kamboja (iNews).

Baca Juga: Kata Potter Setelah Chelsea Ditahan Nottingham 1-1