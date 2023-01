8 Hal Menarik Tentang Preview Filipina vs Indonesia: Jadwal Live, Skenario, H2H, Komentar Pelatih, Prediksi

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Filipina vs Indonesia akan hadir pada pekan terakhir Grup A Piala AFF 2022. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, Senin malam ini, 2 Januari 2022.

Semak sejumlah hal penting soal laga ini, termasuk jadwal siaran langsung, kabar terbaru kedua tim, rekor head-to-head, komentar pelatih, dan prediksinya:

Jadwal Siaran Langsung

Jadwal Filipina vs Indonesia akan berlangsung mulai 19.30 WIB. Laga ini akan berbarengan dengan laga lain di Grup A. Simak selengkapnya:

19:30 Filipina vs Indonesia (RCTI)

19:30 Thailand vs Kamboja (iNews).

Baca Juga: 3 Pemain Filipina yang Bisa Jadi Ancaman bagi Timnas Indonesia

Skenario untuk Lolos ke Semifinal

Thailand dan Indonesia sama-sama megemas nilai 7 dari 3 laga. Thailand memuncaki klasemen Grup A berkat keunggulan selisih gol (9 bernading 8). Kamboja di posisi kedua dengan nilai 6 (selisih gol 4).

Thailand dan Indonesia sama-sama membutuhkan hasil seri untuk lolos ke babak semifinal. Namun, Indonesia mengincar kemenangan dengan selisih gol besar untuk bisa menggeser Thailand dari posisi juara grup.

Komentar Pelatih Timnas Indonesia

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta para pemainnya untuk menganggap laga melawam Filipina sebagai partai final.

"Kami tidak akan lengah saat menghadapi Filipina. Kami akan memberikan yang terbaik seperti final," ujar Shin dalam konferensi pers sebelum pertandingan di Stadion Rizal Memorial, Manila, Minggu.

Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, meski dipastikan tidak lolos ke babak berikutnya, Filipina masih berpotensi menghadirkan kejutan.

Apalagi, skuad berjuluk The Azkals bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Mereka pun sudah akrab dengan kondisi lapangan artifisial Stadion Rizal Memorial. "Jadi kami mesti berhati-hati dan tampil maksimal," tutur Shin.

Shin Tae-yong juga meminta pemainnya agar hati-hati. "Saya memotivasi pemain agar bisa mencetak gol begitu mendapatkan peluang. Namun, karena bermain di lapangan sintetis, kami harus fokus dan hati-hati agar tidak cedera," kata dia.

