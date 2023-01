Jadwal Proliga 2023 Mulai Kamis Ini 5 Januari, Live di Vidio dan Moji TV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola voli Proliga 2023 akan bergulir mulai hari ini, Kamis, 5 Januari 2023. Tim peserta akan bersaing untuk berebut gelar juara hingga 19 Maret mendatang.

Seri pertama akan berlangusng di GOR Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, 5-8 Januari. Ada delapan tim putra dan enam tim putri yang akan bersaing.

Tim putra peserta Proliga musim ini adalah Jakarta LavAni Allo Bank, Surabaya BIN Samator, Jakarta BNI 46, Jakarta Pertamina Pertamax, Palembang Bank SumselBabel, dan Kudus Sukun Badak. Selain itu ada Jakarta Bhayangkara Presisi dan Jakarta STIN BIN yang hadir sebagai debutan.

Di sektor putri enam tim yang tampil yakni Bandung bjb Tandamata, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Pertamina Fastron, Jakarta Elektrik PLN, dan Jakarta BIN.

Kompetisi bola voli musim diprediksi menarik karena untuk kali pertama akan menggunakan teknologi video challenge. Ini adalah alat seperti Video Assistant Referee (VAR) yang biasa disapaki untuk sepak bola.

Baca Juga: Demi Proliga 2023, Megawati Turunkan Berat Badan hingga 13 Kg

Pada Kamis ini, 5 Januari 2023, akan hadir empat pertandingan, yakni satu di sektor putri dan tiga di putri. Rangkaian laganya akan dimulai 12.00 WIB.

Jadwal Proliga 2023

(Putaran I Pekan 1)

Lokasi: GOR Indoor Jalakharupat Bandung

Siaran live: Vidio dan Moji TV.

Kamis, 5 Januari 2023

12:00 WIB: (Putri) - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung bjb Tandamata

14:00 WIB: (Putra) - Jakarta BNI 46 vs Jakarta LavAni Allo Bank

16:00 WIB: (Putra) - Surabaya BIN Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel

18:30 WIB: (Putra) - Jakarta STIN BIN vs Kudus Sukun Badak.

Jadwal hari berikutnya....