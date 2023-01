3 Fakta Unik Cristiano Ronaldo dan Al Nassr, Pengikut Instagram Klub Itu Melonjak

TEMPO.CO, Jakarta - Klub Al Nassr belakangan disoroti para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Sebab, bintang pesepak bola Portugal Cristiano Ronaldo meneken kontrak untuk klub elite di Riyadh, Arab Saudi.

Di Al Nassr, Ronaldo bakal mengantongi gaji 200 juta USD atau Rp3,3 triliun permusim. “Saya sangat bangga membuat keputusan besar ini dalam hidup di sepak bola. Di Eropa pekerjaan saya sudah selesai. Saya memenangi segalanya,” kata Ronaldo dikutip dari Arab News, Selasa, 3 Januari 2023.

Apa saja fakta unik Cristiano Ronaldo dan Al Nassr?

1. Riwayat Al Nassr

Mengutip situs web Alnassr.sa, Al Nassr mulanya didirikan oleh Husein dan Zaid Al-Ja’ba pada 1955. Debut promosi ke divisi utama Liga Profesional Saudi (SPL) baru terwujud delapan tahun. Kini Al Nassr telah menjelma menjadi tim paling sukses kedua di SPL dengan mengemas sembilan gelar.

2. Gaji Ronaldo di Al Nassr termahal sepanjang masa

Total gaji mencapai Rp3,3 triliun per musim Ronaldo di Al Nassr. Jika memerinci, berarti selama satu bulan Rp271 miliar, Rp67,8 miliar satu pekan, Rp9,6 miliar sehari, Rp403 juta perjam, Rp6,3 juta per menit, dan Rp113.110 per detik. Angka itu menobatkan dirinya sebagai atlet paling mahal sepanjang masa.

3. Pengikut Instagram Al Nassr melonjak

Kedatangan Ronaldo benar-benar berdampak signifikan bagi klub Al Nassr, termasuk dari sisi popularitas. Pengikut instagram klub Arab Saudi itu langsung naik drastis 11 kali lipat. Sebelum Ronaldo bergabung, Instagram Al Nassr hanya punya pengikut sekitar 800.000. Kini, meningkat menjadi 10,2 juta pengikut, tercatat hingga Jumat, 6 Januari 2023.

