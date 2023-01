Jadwal Proliga 2023, Sabtu 7 Januari: 4 Laga Hari Ketiga, Live di Vidio dan Moji TV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal kompetisi bola voli nasional, Proliga 2023, memasuki hari ketiga pada Sabtu, 7 Januari. Ada empat pertandingan yang akan berlangsung sepanjang hari ini.

Di bagian putri akan ada pertarungan Jakarta Elektrik PLN melawan penatang baru, Jakarta BIN. Aksi kedua tim akan berlangsung mulai 12.00 WIB dengan disiarkan langsung Vidio dan Moji TV.

Setelah itu, pada 14.00 WIB, akan hadir pertandingan di bagian putra. Kudus Sukun Badak dan Surabaya BIN Samator akan berduel untuk merebut kemenangan pertama. Dalam laga sebelumnya mereka sama-sama kalh.

Pada partai ketiga, pertandingan di sktor putri akan kembali hadir. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia akan berusaha bangkit saat melawan Jakarta Pertamina Fastron, yang kemarin menang 3-0 atas Jakarta Popsivo Polwan.

Baca Juga: Kata Megawati Setelah Bawa Pertamina Fastron Kalahkan Popsivo Polwan

Menutup jadwal hari ini, partai Jakarta STIN BIN melawan Jakarta BNI 46 akan hadir di sektor putra. Jakarta STIN BIN sudah mengantongi satu kemenangan, sedangkan BNI 46 akan berusaha mengejar kemenangan pertama.

Jadwal Proliga 2023, Jumat, 6 Januari 2023:

(Live Moji TV dan Vidio)

(Putri) Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron: 0-3 (22-25, 20-25, 16-25).

(Putra) Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta LavAni Allo Bank: 0-3 (14-25, 25-27, 24-26).

(Putra) Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank Sumsel Babel: 3-0 (25-22, 28-26, 25-15).

Selanjutnya: Rekap Hasil dan Jadwal Proliga 2023