Jadwal Proliga 2023: Berbekal Pemain Muda, Jakarta Elektrik PLN Optimistis Hadapi Laga Perdana

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2023 pada Sabtu, 7 Januari, akan menampilkan aksi perdana tim putri Jakarta Elektrik PLN. Mereka akan menghadapi Jakarta BIN di GOR Sabilulungan Jalak Harupat, Bandung, mulai 12.00 WIB.

Laga nanti akan jadi pertandingan pertama bagi kedua tim. Jakarta BIN adalah tim pendatang baru di arena Proliga.

Ketua Tim Jakarta Elektrik PLN, Gregorius Adi Trianto, menyatakan optimismenya menghadapi pertandingan perdana ini. Ia mengatakan, timnya telah melakukan persiapan yang matang.

"Jakarta Elektrik PLN diisi oleh para pemain muda. Kami yakin tim ini punya semangat menang yang besar," kata Gregorius, yang juga menjabat Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, seperti termuat dalam rilis.

Tim Voli Putri Jakarta Elektrik PLN memiliki rekam jejak bagus di Proliga. Mereka telah menjadi juara sebanyak enam kali, tiga kali di antaranya secara berturut-turut.

Sejak November 2022 lalu, Jakarta Elektrik PLN telah mengumpulkan 14 pemain hasil seleksi dan melakukan pemusatan latihan di GOR Jakarta Elektrik PLN Cigelereng, Bandung, Jawa Barat.

Selain 14 pemain lokal, Jakarta Elektrik PLN juga merekrut 2 pemain asing. Mereka adalah Katerina Zidkova asal Azerbaijan dan Vielka Peralta asal Republik Dominika.

"Berbekal tim yang mumpuni, Jakarta Elektrik PLN siap menang dan siap kembali meraih gelar juara," ujar Gregorius.

Jadwal Proliga 2023 hari ini, Sabtu, 7 Januari:

(live Moji TV dan Vidio)

12:00 WIB: (Putri) Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN

14:00 WIB: (Putra) Kudus Sukun Badak vs Surabaya BIN Samator

16:00 WIB: (Putri) Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Fastron

18:30 WIB: (Putra) Jakarta STIN BIN vs Jakarta BNI 46

Selanjutnya: Jadwal Lengkap Tim Voli Putri Jakarta Elektrik PLN