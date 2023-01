Jadwal Proliga 2023 Minggu 8 Januari: 4 Laga, Dua Juara Bertahan Bermain

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal kompetisi bola voli nasional, Proliga 2023, akan memasuki hari keempat, Minggu, 8 Januari. Ada empat pertandingan yang akan berlangsung, tiga di antaranya di sektor putra.

Salah satu yang akan berlaga adalah juara bertahan Jakarta LavAni Allo Bank. Mereka akan menghadapi Jakarta STIN BIN.

Ini akan menjadi laga menarik. Jakarta Lavani tampil mengesankan pada dua laga awalnya dan terus menang 3-0. Sedangkan STIN BIN, yang merupakan juara bertahan, juga terus menang, dengan skor 3-1 dan 3-0.

Asisten pelatih Jakarta LavAni, Erwin Rusli, menyatakan timnya akan tampil waspada.

"Kami bersyukur menang dalam dua pertandingan. Tapi kita musti waspada dan tidak boleh lengah menghadapi pertandingan berikut," ujar dia seperti dikutip dari rilis panitia.

Pelatih Jakarta STIN BIN, Agus Jumaidi, menilai timnya terus berkembang dari laga ke laga. "Semoga saja melawan LavAni, Minggu bisa lebih baik lagi," kata dia.

Tiga Laga Lain

Dalam pertandingan lain, Jakarta BNI 46 akan berusaha bangkit akan berusaha bangkit setelah terus kalah dalam dua laga awalnya. Mereka akan menghadapi Jakarta Bhayangkara Presisi.

Pelatih Jakarta BNI 46, Walfredus Wahyu, mengatakan meski kalah, permainan timnya sudah mengalami kemajuan. "Saya inginnya setiap tampil ada kemajuan dan menang," kata dia.

Di bagian putra juga akan hadir laga Surabaya BIN Samator vs Jakarta Pertamina Pertamax. Sedangkan di bagian putri akan bermain Jakarta BIN melawan juara bertahan Bandung bjb Tandamata.

Jadwal Proliga 2023, Minggu, 8 Januari:

(live Moji TV dan Vidio)

12:00 WIB: (Putra) Surabaya BIN Samator vs Jakarta Pertamina Pertamax

14:00 WIB: (Putra) Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta BNI 46

16:00 WIB: (Putri) Jakarta BIN vs Bandung bjb Tandamata

18:30 WIB: (Putra) Jakarta STIN BIN vs Jakarta LavAni Allo Bank.

Selanjutnya: Rekap Hasil dan Jadwal Proliga 2023