Hasil Malaysia Open 2023: Gregoria Mariska Tunjung Singkirkan Unggulan Kelima asal Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, meraih kemenangan di babak pertama turnamen bulu tangkis Malaysia Open 2023. Ia berhasil mengalahkan unggulan kelima asal Cina, He Bing Jiao, dengan skor 21-11 dan 21-17 di Axiata Arena pada Selasa, 10 Januari 2023.

Atlet bulu tangkis berusia 23 tahun ini bermain cukup bagus sejak awal pertandingan. Gregoria berhasil memanfaatkan kelemahan dari lawan untuk memperoleh poin. Smash Gregoria membuatnya memetik keunggulan 2-1. He Bing Jiao juga berkali-kali dibuat melakukan kesalahan sendiri. Bola keluar dari He Bing Jiao membuat Gregoria unggul 6-2.

Pengembalian He Bing Jiao yang gagal karena tersangkut di net menambah poin bagi Gregoria. Wakil Indonesia itu pun unggul 11-5 pada interval pertama.

Poin Gregoria bertambah 13-8 setelah bola pengembalian dari He Bing Jiao kembali keluar. Serangan efektif Gregoria dan kesalahan He Bing Jiao menjadi pembeda pada game ini. Dropshoot dari Gregoria mengakhiri game pertama dengan skor 21-11.

Game kedua dibuka dengan poin sama kuat 1-1. Gregoria unggul 5-1 setelah bola pengembalian dari He Bing Jiao tersangkut di net. Dropshoot dari Gregoria yang gagal dikembalikan oleh He Bing Jiao menambah keunggulan menjadi 9-2. Gregoria berhasil unggul 11-5 pada interval kedua setelah He Bing Jiao gagal mengantisipasi pengembalian bola panjang Gregoria.

Bola pengembalian silang dari Gregoria yang gagal dikembalikan oleh He Bing Jiao menambah poin menjadi 13-9. Poin bagi He Bing Jiao bertambah 13-16 setelah Gregoria gagal mengembalikan bola dengan sempurna karena keluar.

Bola pengembalian keluar dari He Bing Jiao membuat Gregoria unggul 19-15. Gregoria akhirnya meraih kemenangan 21-17, setelah bola pengembalian dari He Bing Jiao keluar. Meski menelan kekalahan di turnamen BWF World Tour Super 1000 ini, secara head to head, He Bing Jiao tetap unggul. Dari empat pertemuan, peringkat lima dunia ini unggul tiga kemenangan dan sekali kalah.

Di babak kedua Malaysia Open 2023, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi pemenang pertandingan antara wakil India, Aakarshi Kashyap dan wakil Cina Taipei, Wen Chi Hsu.

Baca juga: Bulu Tangkis: Indonesia Targetkan 3 Gelar Juara di Malaysia Open 2023