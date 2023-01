Hugo Lloris Pensiun, Mike Maignan Bisa Menjadi Kiper Utama Prancis

Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan 17: Sampdoria vs Napoli 0-2, AC Milan vs AS Roma 2-2

Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan 17: Sampdoria vs Napoli 0-2, AC Milan vs AS Roma 2-2

Hasil Liga Italia pekan ke-17: Sampdoria vs Napoli 0-2, Lazio vs Empoli 2-2, dan AC Milan vs AS Roma 2-2.

Baca Selengkapnya