Jadwal Proliga 2023 Kamis 12 Januari: 4 Laga Pekan Kedua, 2 Juara Bertahan Main

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2023 akan kembali hadir pada Kamis, 12 Januari. Empat pertandingan pekan kedua putaran I kompetisi bola voli nasional ini akan berlangsung di GOR Satria, Purwokerto, Jawa Tengah.

Seri Purwokerto ini akan dibuka dengan pertandingan putri. Jakarta Popsivo Polwan akan menghadapi Jakarta Elektrik PLN, mulai 12:00 WIB.

Kedua tim akan berusaha bangkit setelah meraih hasil buruk pada pekan pertama. Popsivo kalah dari Jakarta Pertamina Fastron dengan skor 0-3 (22-25, 20-25, 16-25) sedangkan Elektrik takluk dari Jakarta BIN dengan 1-3 (23-25, 21-25, 25-20, 29-31).

Pada partai kedua akan hadir aksi juara bertahan Jakarta LavAni Allo Bank. Mereka akan menghadapi Kudus Sukun Badak. Pada pekan sebelumnya, Lavani tiga kali menang, sedangkan Kudus Sukun kalah dua kali.

Partai ketiga hari ini akan kembali menampilkan sektor putri, yakni Jakarta Pertamina Fastron melawan Bandung bjb Tandamata, juara bertahan yang berhasil memenangi dua laga sebelumnya. Sedangkan laga terakhir akan mempertemukan Jakarta BNI 46 dan Jakarta Pertamina Pertamax di sekor putra.

Jadwal Proliga 2023, Kamis, 12 Januari:

12:00 WIB: (Putri) - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN

14:00 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Jakarta LavAni Allo Bank

16:00 WIB: (Putri) - Jakarta Pertamina Fastron vs Bandung bjb Tandamata

18:30 WIB: (Putra) - Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax.

